FIA-elnök: Abu Dhabi kiértékelése megőrzi a sportág tisztességét

Londonban tartotta meg hétfőn idei első ülését az FIA Forma-1-es bizottsága, a tanácskozáson pedig a nemrég megválasztott FIA-elnök, Mohammed ben Sulayem is részt vett. Természetesen a 2021-es szezonzáró futam óta az Abu Dhabiban történtek állnak a száguldó cirkusz rajongóinak célkeresztjében, ám továbbra is várni kell arra, hogy döntés szülessen Michael Masi és a versenyirányítás sorsáról.

Egészen pontosan arra, hogy nyilvánosságra hozzák a vizsgálat eredményét és ezzel végleg lezáruljon a nagy Abu Dhabi-saga. Ben Sulayem abban bízik, ha átalakítják a versenyirányítás struktúráját, azzal elősegítik a sportág integritásának és tisztességének megtartását.

Mint ismert, Max Verstappen a világbajnoki cím sorsáról döntő futam utolsó körében előzte meg az egész futamon vezető pozícióban haladó Lewis Hamiltont és akadályozta meg a britet nyolcadik világbajnoki címének megszerzésében. A manővert viszont káosz előzte meg a versenyirányítás részéről, Michael Masiék nem igazán tudták eldönteni, hogy a biztonsági autós szakaszban elengedjék-e a két bajnokaspiráns közé ékelődött lekörözött autókat, vagy sem.

A száguldó cirkusz háza táján mindenki abban bízik, hogy az FIA vizsgálata tisztába teszi a dolgokat, és meglesznek a következményei a kérdéses döntéseknek, az FIA pedig meg is tette a szükséges lépéseket, ám ezek eredményéről egyelőre nem tájékoztatták a nagyközönséget.

Ezzel együtt az a hír járja, hogy a szervezet már megállapodott Masi szerepének megváltoztatásáról (vagy esetleges félreállításáról), ugyanakkor ezt hivatalosan még nem erősítették meg. Sulayem szerint viszont az FIA intézkedései határozottak lesznek, és biztosítani fogják, hogy a sportág egy jobb állapotban kezdhesse meg az új szezont.

„Meghoztunk néhány döntést, született egy-két megállapodás, de az Abu Dhabi Nagydíj elemzése továbbra is zajlik“ - nyilatkozta a Sky F1-nek az elnök. "Ahogy azt korábban is hangsúlyoztuk, a legfontosabb az FIA integritásának megóvása. Azért választottak meg elnöknek, hogy tisztességes legyen a motorsport, így személy szerint is kötelességem ennek eleget tenni."

„Sok mindenen mentünk keresztül, de egy jó idényre számítok, hiszen csakis előre tekinthetünk“ - fogalmazott ben Sulayem, amiről arra következtethetünk, hogy hamarosan bejelenthetik a versenyirányítás új struktúráját és véget érhetnek a versenyigazgatót ért offenzívák.

Forma-1-es berkeken belül nagyjából mindenki egyetért abban, hogy Masira túl nagy nyomás helyeződik és a kritikus pillanatokban a rá zúduló össztűz megakadályozta abban, hogy hatékonyan végezze a munkáját. A hírek szerint az FIA olyan döntést hoz a jövőjével kapcsolatban, amely nagyobb támogatást biztosít a jövőbeli versenyigazgatónak és az is előfordulhat, hogy a korábban egy emberre jutó feladatokat több felé osztják el.

Amennyiben Masi nem marad a versenyigazgatói poszton, akkor a legesélyesebb utódjelölt Eduardo Freitas, a WEC versenyigazgatója lehet, aki korábban a DTM-ben is töltött be hasonló pozíciót, de felmerült Niels Wittich neve is a jelöltek között és az sem elképzelhetetlen, hogy ketten kapják megosztva a feladatot.

