FIA: a pilótáknak magunknak kell megoldaniuk az időmérős nézeteltéréseiket

A Forma-1-es pilóták között van egy szóbeli megállapodás, miszerint az időmérős kivezető körökön senki nem előz meg senkit, hanem inkább lelassítanak, hogy mindenki szabad légtérben tudja megfutni a legjobb időmérős körét.

Több változó is káoszba taszíthatja az elméletben jól hangzó megoldást, legyen szó a szélárnyék erősségéről, ami a 2019-es Olasz Nagydíjon látott röhejes jelenetekhez vezetett, vagy a szűkös időkorláthoz, ami a 2021-es Osztrák Nagydíjon is előzgetéshez vezetett, az egyhelyben maradó Vettel pedig nem is tudta megkezdeni a körét, ráadásul Alonso feltartása miatt még egy 3 rajthelyes büntetést is kapott.

Annak érdekében, hogy a ráfutásos baleseteket megelőzze, az FIA néhány pályán, mint idén Bakuban is, minimumsebességet tett kötelezővé, míg az egykori Forma-1-es tervezőmérnök, Gary Anderson szerint mindenhol minimum szektoridőket kéne előírnia az FIA-nak.

Egyes pilóták is felvetették, hogy az időmérős feltartásokat, és úgy eleve a gentleman’s agreement betartatását az FIA-nak kellene kezelnie, de az F1 versenyigazgatója, Michael Masi szerint egy ilyen szóbeli megállapodásnak nincs helye a sportszabályzatban.

„Én is hallani szoktam erről a szóbeli megállapodásról, már csak azért is, mert fel-felbukkan a sajtóban” – nyilatkozta Masi az Osztrák Nagydíjat követően. „A megállapodást pedig a pályán köröző 20 úriember hozta, így nekik kell ezt vagy megerősíteniük, vagy megszüntetniük azt, maguk között.”

„Mindnyájan élsportolók, ezt a területet valószínűleg szintén felnagyította az idei év, ahol az elképesztően szoros mezőny miatt kiszámíthatatlan az erőssorend, ez pedig mindenkire nagyobb nyomást helyez.”

Daniel Ricciardo úgy fogalmazott az osztrák versenyeket követően, hogy aki megszegi ezt a megállapodást, az ne lepődjön meg, ha majd valahogyan visszavágnak neki a pályán, míg Vettel épp ellentétes tanulságokat vont le a történtekből, és kijelentette, hogy ezentúl kevésbé lesz kedves másokkal a gyorsköröket megelőző helyezkedés során.