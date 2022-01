FIA: a Mercedes sikeres fellebbezése ellenére is Verstappen maradt volna a bajnok

A csillagosok rögtön a szezonzáró végeredménye után óvást nyújtottak be az FIA-nál, de azt a versenybírák nem sokkal később elutasították. Ezt követően a csapat jelezte, hogy vélhetően fellebbez majd a döntés ellen.

Erre azonban végül mégsem került sor, és a sport érdekeire is hivatkozva elálltak attól, hogy még nagyobb bonyodalmat csináljanak a már amúgy is erősen vitatható ügyből.

Peter Bayer, az FIA motorsportos főtitkára, aki a jelenleg is zajló, nagyszabású vizsgálatot vezeti a témában, elmondta, hogy ha a Mercedes meg is nyerte volna a fellebbezést, a bírók ítélete még akkor is Verstappennek kedvezett volna.

Egy osztrák újságíróval készített interjúban a következőket mondta Bayer: „Még ha a Mercedes fellebbezése el is jutott volna a Fellebbviteli Bíróságra a stewardok általi elutasítást követően, mi történt volna?”

„A bírók mondhatták volna, hogy a szabályokban nem ez áll. Masi viszont így döntött, szóval mi akkor eltöröljük a végeredményt. Hiába tették volna viszont semmissé az eredményt, akkor is Max lett volna a világbajnok.”

Mindezt az alapján mondta Bayer, hogy az utolsó futamra úgy érkezett meg a két bajnokaspiráns, hogy ugyan pontszámban nem volt köztük különbség, mégis Verstappen volt előrébb a több győzelmének köszönhetően.

„A helyzet messze volt a tökéletestől, és ezért is dolgozunk most rajta. Ez a versenyigazgató iránt mutatott tiszteletről is szól. Az én feladatom, hogy a jövőbe nézzünk, és lássuk, miként tudunk javítani a helyzeten” – zárta mondandóját Bayer.

