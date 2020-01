Fesztiválokkal ünneplik a Forma-1 70. évfordulóját, de a csapatok nem feltétlenül örülnek

A Forma-1 idén jelentkezik először 22 futammal, ami már nagyon komoly terhet ró a csapatokra. Az istállók már korábban jelezték, hogy nem képesek több versenyhétvégét beilleszteni a jelenlegi rendszerbe, ha csak nem változik a menetrend.

Ennek eredménye, hogy idén már csak kétszer három napig tart majd a szezon előtti tesztelés, és a hírek szerint a tervek között szerepel a versenyhétvégék lerövidítése is. Mindenesetre idén a 22 futam mellé a csapatoknak még három hivatalos eseményt is be kell szorítaniuk a menetrendbe.

A forma-1-es csapatok mindegyike részt vesz azon a fesztiválsorozaton, amelyen a tulajdonos Liberty Media igyekszik méltón megünnepelni a sorozat létrehozásának 70. évfordulóját. A hírek szerint a három esemény egyikét Londonban rendezik május 16-17-én.

Ez az esemény a zandvoorti és a barcelonai hétvége után, és négy nappal a monacói versenyhétvége előtt kerül megrendezésre, és a csapatok már jelezték is aggodalmukat a jelentős terhelés miatt.

Emellett egy eseményre sor kerülhet még Dél-Afrikában is, ahol Kyalami ad otthont az ünnepségnek. Itt az egyik látványosság egy bemutató verseny lesz, amelyen Jody Scheckter világbajnok 1979-es autója is részt vesz. A dél-afrikai ünnepségre egy héttel a bahreini verseny előtt kerülhet sor.

Az ünnepségsorozat harmadik állomása New York lehet, ám még az nincs eldöntve, hogy mikor, várhatóan az austini futam hetében, vagy az azt megelőző héten.