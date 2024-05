Ferrari-vezetés az imolai FP1-en, Verstappen elégedetlen

Egy hét kihagyást követően következett az újabb Forma-1-es forduló, ezúttal Imolába látogatott a száguldó cirkusz, amely helyszínre a Pirelli a három leglágyabb keveréket, azaz a C3-at, a C4-et és a C5-öt hozta, a pályán pedig kibővítették a kavicságyas bukótereket, így nem lesz könnyű dolguk a pilótáknak.

Több csapat is komoly fejlesztésekkel készült az idény első európai hétvégéjére (a teljes lista itt), a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes és az Aston Martin is ezen csapatok közé tartozott, míg a McLarennél Piastri is megkapta a teljes miami csomagot.

Az FP1-en nem teljesen a „megszokott” mezőny vett részt: Oliver Bearman ugrott be Kevin Magnussen helyére, a 18 éves britet pedig komoly jelöltnek tartja a nemzetközi sajtó az egyik 2025-ös Haas-ülésre.

Alonso rögtön kihajtott a pályára, és Norrisszal egyetemben nagy aero-rácsokkal köröztek, majd Verstappen állt élre, tőle Russell vette át a vezetést egy 1:19.7-es idővel, de ezek még inkább bemelegítő idők voltak.

A következő percekben gyorsan javultak az idők, Russell 1:17.9-re javított a közepes gumikon, őt Piastri és Hamilton követte 1 tized alatti hátránnyal, Verstappen pedig a negyedik pozícióban állt.

20 perc elteltével Albon miatt jött a piros zászló: a visszajátszásból kiderült, hogy a brit-thai versenyző hajtása elment, tehát nem versenyzői, hanem műszaki hiba történt. Körülbelül 5 perc szünet után folytatódhatott az FP1.

Az újraindítás után Leclerc vette át a vezetést 1:17.4-gyel a lágy gumikon, Russell pedig nagyot csúszott, de sikerült korrigálnia, Ricciardo viszont már nem tudta elkerülni a kavicságyat, de ki tudott jönni onnan.

A Williams az FP1 felénél egy közleményt adott ki arról, hogy Albon autójából egy kerékvetőn való áthajtás után ment el a hajtás, amelynek egyelőre nem tudják az okát, Norris pedig azt mondta a csapatnak, hogy valami nem stimmel.

Sainz 1:17.1-gyel állt az élre 25 perccel az edzés vége előtt, a sorrend ekkor Sainz, Leclerc, Hamilton, Cunoda, Russell, Piastri volt, a két Red Bull, Stroll és Bearman zárta a top 10-et.

Russell 26 ezreddel gyorsabb kört ment Sainznál, így átvette a vezetést, majd Sainz is megkezdett egy gyors kört, de hibázott, így nem tudott javítani. Leclerc viszont igen, és 1:16.9-cel az élre állt.

Hamilton pedig megpördült, ezért rövid időre lengetni kellett a sárga zászlót – nem ez volt a brit pilóta első hibája Imolában, az edzés elején, a kavicságyba csúszott, de gyorsan ki tudott evickélni onnan.

Sargeant is megnyalta a kavicságyat, majd 5-6 pilótán kívül mindenki bejött a bokszba, ezért nyugalmasabb percek következtek. Ez nem tartott sokáig, ismét kijöttek a pilóták, Verstappen pedig jelentette, hogy a sisakfóliája a fékhűtőjébe szorult.

Az utolsó percekhez közeledve Verstappen azt jelentette, hogy a 11-es kanyarban egyszerűen nincs tapadása – ekkor az ötödik helyen, közvetlenül Perez mögött állt a Red Bull Racing versenyzője.

Még több F1 hír: IndyCar Nagyot bukott a korábbi F1-es az Indy 500 edzésén (videóval)

Verstappen ezt követően lila szektorral kezdett, de a fűre csúszott, így nem tudott javítani – a háromszoros világbajnok az első és a harmadik szektorban is a leggyorsabb volt, viszont a középső szektorban több tizedet bukott a Ferrarihoz képest.

Verstappen egy lila szektor után ismét hibázott, így nem tudott javítani, így nem változott az élmezőnyben a sorrend. Leclerc végzett az élen, Russellt és Sainzot is 1-1 tizeddel megelőzve, majd Perez, Verstappen és Cunoda következett, Hamilton pedig a hetedik lett – a Mercedes-pilóta hátránya is alig volt több 4 tizednél.

A top 10-et Norris, Piastri és Alonso zárta, Bearman a 15. lett a beugrásán, míg Hülkenbergnek vélhetően nem volt tiszta köre, mert a Haasszal az utolsó helyen végzett, 4 másodperces hátrányban.

A Forma-1-es program magyar idő szerint 17 órakor folytatódik a második szabadedzéssel, amelyet élőben közvetít az M4 Sport, a két FP között pedig az F3-ban és az F2-ben is időmérőt rendeznek – előbbi 15:05-kor, utóbbi 16 órakor veszi kezdetét.