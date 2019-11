Ferrari: „Úgy tűnik, minden tiltott a Forma-1-ben...”

A Ferrari 1950, vagyis a kezdetek óta jelen van a Forma-1-ben. Egyetlen egy olyan szezon sem volt, amikor az olaszok ne szerepeltek volna a sorozatban. Ezek után nem meglepő, hogy abszolút rekorderek, bár 2009 és 2019 között egy címet sem nyertek.

Még több F1 hír: Ha Vettel egyszer visszavonul, már nem tér vissza

Az évtizedek alatt nem egyszer jelent meg olyan hír a sajtóban, hogy a Ferrari kiszállhat, de ez nem történt meg. A sport nagyon nagy károkat szenvedne, ha az olaszok kiszállnának, de ahogy Bernie Ecclestone is fogalmazott, az F1-nek nagyobb szüksége van a Ferrarira, mint fordítva, mert az anélkül is sikeres lenne.

Piero Ferrari, aki továbbra is 10%-os részvényesként van jelen a márka életében, elismerte, az édesapja valószínűleg ráncolná a homlokát a jelenlegi Forma-1 miatt, míg a 74 esztendős üzletember kissé elveszettnek érzi magát a mai bonyolult kategóriában.

„Manapság úgy tűnik, hogy minden tiltott a Forma-1-ben, kezdve a szezon során történő teszteléssel, a motorfejlesztéssel és így tovább... Néha nehéz számomra azonosulni a Forma-1-gyel.” - ismerte el az alapító fia a RAI rádióműsorában, az Extratime-ban.

„Az édesapámnak nem tetszett volna a nyári szünet sem. Nagyon boldogan tesztelt volna augusztus 15-én. Az első év óta itt vagyunk a Forma-1-ben, és fontos, hogy ez így is maradjon, tele szenvedéllyel és ambícióval. Szeretném, ha a Ferrari képes lenne örökre megőrizni a két lelkét.”

„Egyrészt a gyönyörű sportautók gyártására, másrészt a Forma-1 győzelmeire gondolok. Az édesapám mindig is ezt akarta, és ma is ugyanezt az álmot éljük. Ahhoz, hogy nyerjünk, egy olyan autóval kell rendelkeznünk, ami az első és az utolsó kör között is 100%-os, és a versenyző is az, aki nem hibázik, valamint tudja, hogy hogyan kell ezt a 100%-ot kihozni.” - tette hozzá a Ferrari alelnöke

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak ad otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit, amit a következő héten is használni fognak a csapatok.