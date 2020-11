Ferrari: túl rég nyertünk már bajnokságot

Lehet, hogy ez a csapat a Forma–1 történetének legikonikusabb gárdája, de a Ferrari 2008 óta semmilyen jelentős trófeát nem tud felmutatni, hiszen akkor nyerték meg legutolsó konstruktőri bajnoki címüket, a pilóták között pedig utoljára 2007-ben diadalmaskodtak Kimi Räikkönen révén.

Az utóbbi évek bizonyos szakaszaiban úgy látszott, hogy a Scuderia újra felépítette magát és harcba tudnak szállni a bajnokságért.

Sebastian Vettel 2017-ben és 2018-ban is komolyan küzdött Lewis Hamiltonnal a szezon kétharmad részében, a 2019-es idény második fele pedig három futamgyőzelmet is hozott számukra, melyből kettőt Charles Leclerc szerzett, egyet pedig Vettel húzott be Szingapúrban.

2020 azonban komoly mélyrepülést hozott az olaszoknak, hiszen csak a hatodik helyen állnak a csapatok között, és a teljesítményük köszönőviszonyban sincsen a már bajnok Mercedesével.

Az olasz Skynak adott interjúja során Binottót emlékeztették arra, hogy a Ferrarinak 21 évet kellett várnia egy újabb bajnoki címre, miután Jody Scheckter az élen zárt 1979-ben.

Michael Schumacher volt az, akinek végül 2000-ben sikerült megállítania az ínséges időszakot, de Binotto elmondta, hogy nem kell majd újra 21 évet várniuk, még akkor sem, ha a jelenlegi 13 esztendő „túlságosan is sok” a Ferrarinak.

„Nem lesz 21 év, ebben biztos vagyok. Én első kézből éltem meg azt az újjáépítési fázist, és először a konstruktőri, majd az egyéni bajnoki címet is meg tudtuk nyerni. Most már sok év telt el azóta. Túlságosan is sok. Harcoltunk a győzelmekért és a végső sikerért is párszor.”

„Sok győzelem nélküli szezonunk is volt. 1990-től 1994-ig például. Ez több szempontból is nehéz szezon, mivel a COVID is hátráltat minket. Nem tudtunk ugyanúgy fejleszteni és módosítani az autón, 2022 pedig már közeledik, és sokat kell belefektetnünk.”

A Ferrari és a Red Bull került a legközelebb ahhoz, hogy megállítsák a Mercedes 2014-ben kezdődött dominanciáját, de az ezüstnyilak maradtak a sport csúcsán a turbó-hibrid éra kezdete óta.

A 2022-ben érkező új szabályok célja a Forma–1 bizonyos fokú újraindítása lenne, és az, hogy a csapatok közelebb kerüljenek egymáshoz, de ezzel együtt arra is megvan az esély, hogy valaki nagyon betalál, és egyik domináns időszakból egy másikba kerülünk át.

„A szabályok eléggé szigorúra sikeredtek, ezért kevés esély van előállni valami nagyon kiemelkedővel” – mondta Binotto. „Az ötlet helyes: próbáljuk növelni a szórakoztatást, az autók pedig kevesebb aerodinamikai teljesítményt veszítenek majd a másik mögött haladva. Ez a helyes irány.”

Erre azonban még várnunk kell egy évet, a kérdés pedig az, hogy a Ferrari bele tud-e szólni a bajnoki küzdelembe 2021-ben. „Ha realisztikusan nézzük, akkor nem. A bajnoki címért nem fogunk tudni harcolni” – tette egyértelművé a vörösök csapatvezetője.

„Azt kell elérjük először, hogy folyamatosan a dobogós helyekért mehessünk, ezt a célt kell szem előtt tartanunk.”

