Ferrari: túl korai még a csapatutasításokkal foglalkozni

Mivel Carlos Sainz a múlt hétvégén Ausztráliában kiesett, Leclerc 38 ponttal előzi meg csapattársát, és egyértelműen a legjobb helyzetben van a bajnoki címért folytatott küzdelemben. Annak ellenére, hogy a Ferrari nyilvánvaló előnyre tehet szert, ha minden erejével egy versenyző mögé áll, Mattia Binotto csapatfőnök egyértelműen kijelentette, hogy jelenleg mindkét pilóta a győzelemért hajthat.

„Csak három futam telt el. Még 20 futam van hátra. Tehát a bajnokság még nagyon hosszú. A versenyzőink szabadon harcolhatnak, én pedig nagyon várom és élvezem, hogy egy jó helyezésért, és ha lehet, az első helyért harcolhatnak.”

Úgy tűnik, a Ferrari F1-75-ösének nincsenek gyenge pontjai, hiszen minden körülmények között és pályatípuson gyorsnak bizonyul, ráadásul jobb megbízhatósággal rendelkezik, mint a fő rivális Red Bull. Maga Leclerc azt mondta, hogy a csapat 2022-es autóját izgalmas vezetni, és lehetővé teszi számára, hogy a legtöbbet hozza ki belőle.

Még több F1 hír: A Red Bull hanyagul szerelte össze Verstappen autóját?

„Ez egy nagyon erős autó, az biztos. Azt hiszem, eddig jól illeszkedik a vezetésemhez. Nagyon korán megértettem az autót a szezon elején, és azt hiszem, ez egyelőre segít nekem. Ez egy jó meglepetés volt. De igen, nyilvánvalóan tovább kell nyomulnunk. Egyelőre rendkívül jól megy” – mondta Leclerc.

De mivel a Ferrari legközelebb a hazai versenyére, az Emilia Romagna Nagydíjra készül, Leclerc tisztában van azzal, hogy a csapat nem engedheti meg magának, hogy elterelje a figyelmét arról, hogy továbbra is a legjobbját kell nyújtania.

„Sok minden elég őrült lesz számunkra Imolában. Ez egy olyan versenyhétvége is lesz, ahol lesz egy sprintkvalifikáció is. Hogy ez a megfelelő pálya-e erre vagy sem, nem tudom. Azt hiszem, a hétvége után megkapjuk a választ. Biztos vagyok benne, hogy nagy lesz az izgalom, de csapatként arra is figyelnünk kell, hogy ne próbáljuk túlzásba vinni a dolgokat, mert mint mindig, most is nagyok lesznek az elvárások. Nyugodtnak kell maradnunk."