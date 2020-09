Ferrari: szerencsés probléma az, hogy 3 fiatal pilótánk is egyszerre éri el a Forma–1-et

A Ferrari Driver Academy három pilótája, Mick Schumacher, Callum Ilott, és Robert Shwartzman is harcban van az F2 2020-as bajnoki címéért, és mindhárom pilótának lehetőséget adhatna a Ferrari a Forma–1-ben a következő szezonban.

A Ferrari dönthet az Alfa Romeo egyik üléséről, ahol Antonio Giovinazzi idén megint nem nyújt kiemelkedő teljesítményt 40 éves csapattársa, Kimi Räikkönen mellett, és valószínű, hogy a motor és technikai ügyfelüknél, a Haas-nál is lesz valamennyi beleszólása a maranellóiaknak a 2021-es felállásba.

A csapat arra készül, hogy a szezon végi fiatal pilóták tesztjén, és a 2020-as szezon vége előtt mindhárom pilóta szerezzen valamennyi F1-es tapasztalatot, amely akár a Haasnál egy első szabadedzéses beugrást is jelenthet.

A Motorsport.com értesülései szerint is Mick Schumachernek van a legjobb esélye az F1-es szereplésre a jövőben, a marketing értéke mellett a hétszeres világbajnok legenda fia ma a főfutamon szerzett győzelmével tovább növelte az előnyét az F2-es bajnokságban.

Laurent Mekies nagyon pozitív, hogy három ilyen pilótájuk is van az F1 előszobájában, és hangsúlyozta, hogy a hosszú távú elhelyezésük a szempont.

„Nem okoz fejfájást, ez egy szerencsés probléma” – nyilatkozta a francia szakember. „Pontosan ilyen helyzeteket akartunk teremteni, a srácok kiváló munkát végeznek. Mick és Callum is óriásit fejlődött az előző szezonhoz képest, és stabilan az élen állnak a bajnokságban.”

„Robert még csak az első szezonját tölti, de így is egyből egy súlykategóriában játszik ezekkel a fiúkkal. Mindhármuk teljesítményével elégedettek vagyunk. Marcus (Armstrong) és Giuliano (Alesi) egyértelműen jobban szenved.”

Race Winner Robert Shwartzman, Prema Racing celebrates on the podium with the trophy and the champagne

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images