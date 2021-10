Ferrari: sokkal rosszabb a pálya, mint 2019-ben volt

A COTA felületét élesen kritizálta a MotoGP mezőnye a rossz, bukkanós pálya miatt, két héttel az F1-es verseny pedig az FIA is arra kérte az amerikai pálya vezetőségét, hogy marják fel egy-egy kanyar felületét, hogy valahogyan kisimítsák a puklikat.

Ez azonban a Ferrari versenyigazgatója, Laurent Mekies szerint nem sikerült tökéletesen, és a pálya most még rosszabb állapotban van, mint 2019-ben volt, amikor határesetnek tartották a COTA állapotát.

„Szerintem mindenki - mi legalábbis biztosan a vártnál rosszabbul kezdtünk a pályán található huplik miatt” – jelentette ki a francia szakember a szombati sajtótájékoztatóján. „Az egyértelmű, hogy az ideálisnál jóval nehezebb dolguk volt a pilótáknak, és egész nap azon dolgoztunk, hogy valamennyit visszaadjunk nekik az elvesztett önbizalmukból.”

„A helyzet most még rosszabb, mint 2019-ben volt, nem is kicsit. Itt mindig is különleges figyelmet kaptak a huplik, de ez is csak egy újabb kihívás most, amivel foglalkoznunk kell.”

A Ferrari és a McLaren egymást lepték meg az időmérőn, mindkét csapat arra számított, hogy fordított sorrendben állnak majd fel a rajtrácsra, Mekies azonban tudja, hogy a konstruktőri bajnokság 3. helyéért harcolva még a hétvége legnehezebb része vár rájuk.

Még több F1 hír: Ez állt Alonso motorcseréjének hátterében

„Papíron nem kifejezetten fekszik az autónknak a pálya, különösen a riválisainkhoz képest, ráadásul nem volt egyszerű megtalálni az ideális beállításokat sem, végül azonban szerintem sikerült mindent megadnunk Charlesnak és Carlosnak a sikeres szerepléshez, ők pedig ezt stílusosan meg is tették.”

„Arra számítunk, hogy a verseny nagyon kemény lesz a versenyzők és az autók számára is a nagyon magas hőmérséklet és a durva felület miatt, a legfontosabb az lesz, hogy megtaláljuk az ideális stratégiát, amit tökéletesen kell megcsinálnunk.”

A Ferrari nem kicsi lépéshátrányban lesz a verseny elején a McLarenhez képest: a négy autó közül egyedül Carlos Sainz nem tudott bejutni a Q3-ba a közepes keverékeken, így neki a messze nem ideális lágy gumikról kell majd rajtolnia a csapatfőnökök által 2 kiállásosnak várt futamon.