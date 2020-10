Ferrari: nincs nagy különbség Vettel és Leclerc adatai között

Charles Leclerc a 2020-as szezonban a hátán vitte a Ferrarit, két dobogós helyezést, és négyszer annyi pontot szerzett, mint Vettel, akinek a legjobb eredménye idén a Hungaroringen elért 6. helyezése volt.

Vettel maga is elmondta, hogy Leclerc képes kihozni a maximumot az SF1000-ből, és jobban bízik az autóban, míg ő továbbra is szenved azzal. Romain Grosjean igen érdekes információkat árult el arról, milyen túlmelegedési problémákkal küzd a Haas idén, amit valószínűleg a Ferraritól örököltek meg, és ez áshatja alá Vettel teljesítményét is.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto azonban arról beszélt, hogy az adatokban nincsenek nagy különbségek Vettel és Leclerc részéről, egyszerűen sok apróság adódik össze.

„Nem hiszem, hogy létezne egy nagy kulcsfontosságú különbség” – nyilatkozta a pénteki sajtónapon Binotto. „Nagyon kis különbségekről van szó, nem nagy számoktól, ezredekről minden féktávon, minden kanyarban.”

„Seb részéről minden az érzésen múlik, azon, hogyan érzi a tapadást, hogyan tudja kibontani az autóban rejlő potenciált. A mi kötelességünk, hogy segítsük őt ebben, hogy ő is jobb teljesítményt tudjon nyújtani.”

Vettel hozzátette, hogy karrierje során most először érzi azt, hogy nem tudja egy autóból kihozni a maximumot.

„Mint a karrierem során eddig mindig, most is a lehető leggyorsabb akarok lenni. Jelenleg nem tudom kihozni azt az autóból, mint Charles, szóval természetesen próbáljuk megérteni a mérnökökkel, hogy min kell még dolgoznunk.”

„A versenyzői pályafutásom alatt mindig ki tudtam hozni az autóból a maximumot, ez az év egy kicsit más, de nincs más választásom, mint dolgozni a saját teljesítményemen, és az autón.”

„Nem hiszem, hogy ez közvetlenül az autó vezethetősége miatt van, mindig alkalmazkodnod kell, és ez igaz a gokarttól a Forma-1-ig, ezzel sosem volt problémám. Mint mondtam, valami hiányzik idén, de minden erőmmel azon vagyok, felülkerekedjek ezen.”

