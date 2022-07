Ferrari: nem fair azt mondani, hogy Leclerc könnyen hibázik

Charles Leclerc nagy előnnyel vezette a 2022-es Francia Nagydíjat, miután vissza tudta verni Max Verstappen támadásait a futam elején, és a vártnál is jobban kezelte a Ferrari a gumikat.

A 18. körben azonban a 11-es kanyarban miután lesodródott az ideális ívről, elvesztette az uralmát az autója felett, és bár az F1-75 nem sérült meg annyira, nem tudott kitolatni a gumifalból, így Verstappen már az idei hetedik futamgyőzelmét aratta.

Leclerc legutóbb még az áprilisi imolai futamon hibázott hasonlóan nagyot, ahol Sergio Perezt a második helyért támadva hibázott a Variante Alta sikánban, és végül csak a 6. lett.

A két balesettel Leclerc 40 biztosnak tűnő pontot dobott el magától, nem beszélve arról, hogy technikai problémák miatt már kétszer is kiesett az élről, a 63 pontos lemaradása miatt pedig igen nehéz helyzetbe került az első világbajnoki címéért harcolva.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto azonban élesen elutasította azokat a feltételezéseket, hogy Leclerc könnyedén hajlamos lehet hasonló hibák elkövetésére nagy nyomás alatt a szezon második felében.

„Nem túl fair megállapítás ez” – nyilatkozta Binotto többek között a Motorsport.com-nak. „Az biztos, hogy a határon autózott, ilyen dolgok pedig megtörténhetnek hasonló helyzetekben.”

„Még megvizsgáljuk, hogy pontosan miért történt az, ami történt, van-e valami, ami eddig elkerülte a figyelmünket, és vele is leülünk majd kibeszélni az esetet, de addig is nem lehet ilyesmivel vádolni.”

„Láttuk már korábban is, hogy Charles milyen érzelmesen, de józan ésszel reagált a hibáira, és egészen biztos vagyok, hogy erősen, és sikerre éhesen tér vissza majd a pályára Magyarországon” – mondta Binotto, aki a szokásos Hungary – hungry szóviccet is eleresztette.

Binotto azt is hozzátette, hogy a hibája nélkül igen jó esélye lett volna Leclerc-nek a futamgyőzelemre, mivel még a használt gumikon is 2-3 tizedet adott körönként a mögötte kiálló Verstappennek, amivel „ismét bebizonyítottuk, hogy nagyszerű autónk van, ami a gumikkal is kíméletesen bánik”.

