Ferrari: mindenki ilyen versenyzést akar látni

A Ferrari a 2020-as ingadozó formájának egyik legjobb arcát mutatta idén, még akkor is, ha Sebastian Vettel nem jutott tovább a Q3-ba. Charles Leclerc 4. helye ismét megmutatta, hogy a kutya a motorban van elásva, a Ferrari sportigazgatója, Laurent Mekies szerint azonban szerencsés dolgok együttállása kellett ahhoz, hogy ilyen eredményt kapjanak.

„Charles remek munkát végzett, mindent kihozott az autóból, amit kilehetett, de nem szabad elfelejteni, hogy ez egy nagyon különleges hétvége, a pénteki szabadedzések nélkül, szóval ilyenkor mindig van változás a sorrendben, jó vagy rossz eredménnyel.”

Mekies szerint ugyanakkor realistának kell lenniük a saját tempójukkal kapcsolatban, hiszen ők is látják, hogy pár tized a másik irányba, és ebben a szoros mezőnyben ki is esnek a Q2-ben. Azt is hozzátette, hogy a hatalmas ismeretlenségbe lépnek most a vasárnapi versennyel kapcsolatban.

„Ha valaki meg tudná mondani a relatív versenytempóját az autóknak, az nagyon-nagyon tehetséges lenne. Nem hiszem, hogy az időmérőhöz hasonlóan alakul majd. Szerintem lesznek majd meglepetések, mert nem volt esélyünk hosszú etapokat menni.”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Ez, illetve a tény, hogy a gumik élettartama és teljesítménye egy nagy kérdőjel, remek kihívást fog nyújtani a csapatok számára, úgy értve, hogy ki tud a leggyorsabban alkalmazkodni ahhoz, amivel szembesül az első körökben. Szerintem nagyon jó versenyt fogtok látni, és valószínűleg mindenkinek élvezetesebb egy kicsit az, hogy kevésbé tökéletes minden.”

„Mi is izgalmasnak találjuk ezt, először is azért, mert mindenki versenyző, és nagyon pozitív nekimenni a futamnak azzal a tudattal, hogy olyan dolgokra kell majd reagálnod amelyekre nem vagy felkészülve. Ez fantasztikus. Ez az a kihívás, amelyet mindnyájan keresünk a versenyzésben.”

„Másodszor is, az ilyen hétvégéken mindig rengeteg válasz érkezik a mérnöki kérdésekre, mivel mindegyik csapat óriási erőfeszítéseket végez a felkészülés során, az összes szimulátoros munka, szimulációk, hogy a lehető legjobb formában legyünk pénteken.”

„Pénteken azonban szembesül mindenki a valósággal, szóval így, hogy van egy versenyhétvégénk a pénteki nap nélkül, sokat mond el a felkészülésünkről is. Mindig van mit tanulni, és olyan dolgok, amelyen javítani szeretnél egy ilyen hétvége után.”

