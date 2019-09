Ferrari: Ma nem mi voltunk a leggyorsabbak

A két pénteki szabadedzésen a Ferrari pilótái az első és a harmadik, majd a második és az ötödik pozícióban végeztek. Az újságírók ezután kérdezhettek a Ferrari csapatfőnökétől, Mattia Binottótól, aki egy összegzéssel kezdett.

„Nem hiszem, hogy mi voltunk ma a leggyorsabbak. De egyértelműen versenyképesek voltunk, számunkra pedig ez volt a fontos. Szingapúrban fantasztikus időmérőt tudtunk futni az új aerodinamikai csomaggal. Fontos volt, hogy megerősítse Szocsi is, hogy a csomagunk más pályákon és más beállításokkal is működik.”

„Gyorsak voltunk, sok üzemanyaggal is versenyképesek, tehát összességében elégedett vagyok a mai nappal.” – magyarázta Binotto.

Rövid távon javulni tudtok a fejlesztésekkel, de mennyire fontosak ezek a 2020-as szezon szempontjából, és hogyan tudjátok továbbvinni a fejlesztéseket jövő évre?

„Talán fordítva is működik: a jövő évre tervezett fejlesztéseinket kipróbálhatjuk a mostani autónkon. Mivel a szabályok jövőre is ugyanilyenek lesznek, ezért mindenképpen jól járunk a fejlesztésekkel. Bármit is építünk ebben a szezonban, az segítségünkre lesz jövőre is.”

„Éppen ezért fókuszálunk már a 2019-es szezonra is, nemcsak azért, hogy győzelmeket szerezzünk, hanem azért is, hogy jobban megértsük az autónk teljesítményét, hogy az aztán 2020-ra előnyünkre váljon.”

A szezon elején több lehetőséget is elszalasztottatok. A konstruktőri cím az első 7/8 futam után kvázi eldőlt. A mostani formátok ismeretében bánod az elszalasztott lehetőségeket?

„Szerintem a megbánásnak nincs értelme. Folyamatosan előre kell haladnunk és előre kell néznünk. Ha nem teljesítettünk úgy, ahogy vártuk, vagy elszalasztottunk lehetőségeket, azért vállaltuk is a felelősséget.”

„Sokkal fontosabb, hogy csapatként próbáljunk előrehaladni, tanulni a hibáinkból, és biztosra menni azt illetően, hogy a jövőben nem követjük el ezeket a hibákat. Nem azon múlik, hogy megbántuk-e. Akkor bántuk volna meg, ha nem tanultunk volna belőle. És úgy gondolom, csapatként egyre jobbak vagyunk – és ez a legfontosabb.” – zárta a csapatfőnök.

