Ferrari: Leclerc-ben minden megvan, ami a világbajnoki címhez kell

A vezető mérnök pedig talán tudja, miről beszél, hiszen ő volt például Jacques Villeneuve versenymérnöke, amikor a kanadai 1997-ben F1-es világbajnokká vált, majd pedig Michael Schumacherrel is dolgozott a Ferrarinál.

Clear most az F1 Nation podcast vendége volt, ahol több témáról is beszélt, miközben elmondta, hogy szerinte Leclerc a legjobb időmérős versenyző, akit valaha láttunk. Bár természetesen nehéz összehasonlítást végezni a korábbi korszakok pilótáival, de Clear mindenképpen úgy gondolja, hogy most Leclerc a legjobb.

Ezt pedig alapvetően a számok is bizonyítják, hiszen eddigi pályafutása során nem sok olyan időszak volt, amikor övé volt a legjobb autó a rajtrácson, Leclerc-nek mégis sikerült már 26 pole pozíciót szereznie. Ha ezt összehasonlítjuk a hét futamgyőzelmével, akkor talán látszik, mi jelenti az igazi erősségét, bár a kép persze ennél összetettebb.

Már csak azért is, mert Clear szerint nem arról van szó, hogy a Ferrari pilótája nem olyan jó a versenyeken, hanem inkább arról, hogy az időmérőkön emelkedik ki a többiekhez képest. Abban pedig, hogy a pole-jait vasárnap elég ritkán tudta győzelmekre váltani, nagy szerepe van az autónak is.

„Nyilvánvaló, hogy nem szombaton osztják a pontokat. Valóban igaz tehát, hogy inkább a versenyre koncentrálunk az autóval.” Leclerc a versenyek menedzselésében pedig szintén nagyon erős, amire Monza is jó példa Clear szerint: „Monzában is láthattuk, hogy kivételes tud lenni, ha minden összeáll.”

„Nem arról volt szó, hogy Charles rosszul bánt a gumikkal. Egyszerűen mi nem fókuszáltunk eléggé erre a területre.” Most már viszont más a helyzet, hiszen a Ferrari jobb versenyautóvá vált, miközben Leclerc is fejlődött, a kettő kombinációjának az eredményét pedig most a pályán láthatjuk.

Ha kizárólag Leclerc-en múlt volna, akkor Clear szerint már most világbajnok lenne, hiszen 2022-ben remekül kezdte az évet a Scuderia, de aztán nem tudták tartani a lépést a Red Bull-lal a fejlesztési versenyben. „Visszagondolva lehetne azt mondani, hogy a Ferrarinak 2022-ben volt esélye a bajnoki címre? Azt mondanám, igen, hiszen már korán 40 ponttal vezettünk, és sok pályán le tudtuk győzni Maxot [Verstappen]. Csapatként azonban még nem álltunk készen.”

„Nem tudsz bajnokságokat nyerni, ha nem vagy azon a szinten. Nem fair azt állítani, hogy a Mercedes is csak azért nyert, mert övék volt a legjobb autó. Ők mindenhol a legjobbak voltak. És ugyanez volt a helyzet Maxszal az elmúlt három évben: ő is és a Red Bull is nagyon jó volt. Ha pedig Charles ilyen szinten teljesít, akkor nekünk is azon a szinten kell.”

Clear szerint pedig világos, hogy amennyiben a csapat fel tud nőni a feladathoz, akkor Leclerc szállítani fogja nekik az eredményeket és ezáltal a bajnoki címet is.

Mindeközben zajlik egy színfalak mögötti harc is a 2008-as vb-címért, aminek kapcsán most ismét megszólalt Felipe Massa.