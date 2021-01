Ferrari: játék a számokkal, ami az autók kódjeleit illeti

Ez inkább csak az érdekesség kedvéért fontos, de azért érdemes lehet tisztázni a Ferrari autóinak megjelöléseit.

Az SF1000 a 671-es projektszámot viselte, így pedig logikus lenne, hogy az idei SF21, amelyet egyébként elvileg csak a téli tesztek kezdetekor mutatnak be, a 672-est kapja.

A helyzet azonban nem ez lesz. Ugyan nagyban hasonlítani fog az ide vörös autó a tavalyi csalódást keltőre, mégis a 673-as kódjelet kapta meg. Emiatt felteheti valaki a kérdést, hogy miért van ugrás a számokban.

A megoldást az jelenti, hogy az SF21, papíron legalábbis, nem a 67. F1-es Ferrari lesz a történelemben, mivel a 672 valójában azt az autót takarja, amely csak jövőre fog majd bemutatkozni a királykategóriában, megfelelve a teljesen új szabályoknak.

Még több F1 hír: Norris szerint Ricciardo nem lesz sokkal gyorsabb, mint Sainz

Valójában a munka már tavaly elkezdődött a 2022-es autón, még mielőtt az FIA, egyetértésben a csapatokkal, úgy döntött volna, hogy elhalasztja a változásokat egy évvel, annak érdekében, hogy enyhíteni tudjanak a koronavírus-járvány okozta pénzügyi gondokon.

Emiatt tehát nem kell meglepődni azon, hogy ha az új autónak majd más lesz a kódjele, mint annak, amelyiket Charles Leclerc és Carlos Sainz fog pályára vinni idén.

Miközben a monacói éppen karanténban van otthonában, miután elkapta a vírust, újdonsült spanyol márkatársa már Maranellóban járt, és elkezdte a szimulátoros munkát, hogy kicsit jobban belerázódjon a dolgokba az idény megkezdése előtt.

A vörösök eközben új szimulátort is építenek, és itt jön majd igazán kapóra Sainz tudása, aki a McLarennél már egy fejlettebb változatot használt, mint amilyen a Ferrarinál jelenleg van. Az ő tapasztalata révén viszont fel lehet majd gyorsítani az új eszköz fejlesztését.

A Ferrari 673-as, mint ahogyan arról már szó volt, megtartja az SF1000-es karosszériáját, de egy teljesen átdolgozott motor kerül bele, amely révén reményeik szerint újra versenyképesebbek lehetnek, és jobban támaszkodhatnak majd az autó hátsó részére.

A megváltozott hátsó rész pedig lehetőséget biztosít majd a felfüggesztés módosítására is, amelyre azért is van szükség, mert idénre a Pirelli új, strapabíróbb gumikkal állt elő, ráadásul az elsők kialakítása is változik valamelyest.

Az SF21-es ennek köszönhetően talán kevésbé lesz instabil, ami a hátsó rész reakcióját illeti, miközben az Enrico Cardile vezette tervezői csapat pedig úgy formálhatja az autót, hogy az kisebb légellenállást generáljon, hiszen ez a probléma tavaly nagyban visszavetette a Ferrarit.

A csapatfőnök, Mattia Binotto nem várja azt, hogy harcba szállhatnak majd a Mercedesszel, de abban reménykedik, hogy a Scuderia ismét stabilabb teljesítményre lesz majd képes, és legalább a harmadik erővé lép elő a futamok szempontjából.

Ekkor leplezik le a 2021-es Alfát?

A 2020-as Le Mans-i 24 órás verseny összefoglalója