Ferrari: Gyorsabb döntésekre van szükség

Mattia Binotto az idei szezonban többször is kritikusan nyilatkozott a Forma-1-es versenyigazgatósággal kapcsolatban. A Ferrari csapatfőnöke a Kanadai Nagydíj után is kijelentette, hogy lehetett volna jobban is csinálni a dolgokat. Az olasz úgy vélte, sokáig tartott, mire a biztonsági autót kihívták.

Húsz körrel a futam vége előtt Juki Cunoda okozott biztonsági autót azzal, hogy kissé túl lelkesen hajtott ki a bokszutcából. A friss gumikon nem volt tapadása és túl mélyet fékezett, melynek következtében az AlphaTaurija a falnak ütközött.

„Amikor Juki ütközött, nagyon sokáig tartott, amíg a versenyirányítás úgy döntött, hogy be kell hozni a biztonsági autót. Akkor jött ki a pályára, amikor Sainz már a célegyenesnél járt" - idézi Binottót a Speedweek.com.

Szerencsére a stratégák jól dolgoztak és a bokszkiállás gyorsan ment. „Szerencsére az embereink ezután villámgyorsan cselekedtek, és azonnal behozták Carlost. Azt hiszem, körülbelül egy másodperc volt a cselekvésre, és ezt tettük."

Binotto továbbá elárulta, hogy szerinte a biztonsági autó egy kicsit felesleges volt, hiszen miért ne lenne elég egy virtuális biztonsági autó ebben a helyzetben? „Csak azon tűnődöm, hogy mikor került bevetésre a biztonsági autó: szükséges volt? Gyorsabb döntésekre van szükségünk a versenyirányítás részéről" - zárja egyértelmű üzenettel.

