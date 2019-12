Ferrari: Felfújták a Hamilton-ügyet

A Ferrari a 2019-es idényben sem tudott bajnoki címet szerezni: konstruktőrök között a második pozícióban végeztek, az egyéni bajnokságban pedig Charles Leclerc negyedik, Sebastian Vettel ötödik lett. A monacói kettő, a német egy futamgyőzelmet szerzett.

A maranellói istálló relatíve gyenge szezonjának pedig több oka is volt, ezek közé tartoznak a versenyzői hibák is. Erről a csapatfőnök, Mattia Binotto is beszélt az Auto Motor und Sportnak: például a rossz rajt Japánban vagy a brazíliai Vettel-Leclerc ütközés.

A Ferrari vezérigazgatója, Louis Camilleri viszont elmondta, hogy valamennyire megérti az erős érzelmeket.

„Az ilyen elkerülhetetlen akkor, amikor egy világbajnok mellé kerül egy fiatal versenyző, aki kiváló első szezont teljesít. Ha pedig nem érzed magad kényelmesen az autóban, szükségtelen kockázatot vállalsz. Charles is elismerte, hogy Sebastian erősebbé tette őt, mivel sokat tanult tőle.”

Binotto szerint a Ferrari jelenlegi párosa inkább áldás, mint átok. Leclerc pedig egy év alatt annyit fejlődött, hogy már nincs kimondva, hogy Vettel az első számú versenyző.

„Sebastian tapasztalata, elemzései és a mérnökökkel folytatott munkája továbbra is alapkő számunkra. Sebastian jobban megszenvedte az autó hátuljának instabilitását fékezésnél, mint Charles. Ez a különböző vezetési stílusuk miatt is van. De Seb kiválóan dolgozott magán, és a versenyek második felében már nagyon hasonló tempót hozott, mint Charles.”

Vettel szingapúri győzelme a bokszkiállások időzítésének is köszönhető volt, és a célja többek között a német versenyző segítése volt.

„Az volt a stratégiánk, hogy megmutassuk Sebastiannak, számíthat a csapatra és a segítségünkre.”

A szingapúri verseny előtt, a monzai időmérőn Leclerc nem adott szélárnyékot Vettelnek, ennek kapcsán Camilleri ezt nyilatkozta:

„Talán ez a pályán látottakból máshogy jön le, de a színfalak mögött jól kijön egymással Sebastian és Charles.”

A 2021-es pilótapiaci alakulások rendkívül érdekesek lehetnek – többek között azért, mert Lewis Hamilton találkozott az FCA főnökével, John Elkannal. Camilleri erről ezt mondta:

„Ők ketten egy eseményen találkoztak, mivel vannak közös ismerőseik. Az egész dolgot felfújták. Túl korai lenne még a 2021-es versenyzőinkről beszélni. Ismert a szituációnk. Van egy versenyzőnk, aki hosszú távú szerződéssel rendelkezik, és van egy másik, akinek 2020 végén jár le a szerződése. Jövőre ki fogjuk értékelni a lehetőségeinket.

Egy dolog viszont biztos: a jövőre a Formula 2-ben versenyző öt Ferrari-junior közül egyiket sem fogja leigazolni a maranellói istálló 2021-re.

„Ez még túl korai lenne számukra. Egy olyan fontos szezonban, mint a 2021-es, két tapasztalt versenyzőre van szükségünk.”

