Ferrari: ezért volt szükség eltérő megközelítésre Leclerc „különös” hétvégéjén

Miközben a nagyközönség még a sötétben tapogatózott azzal kapcsolatban, hogy Leclerc vajon kap-e büntetést a kanadai hétvégén, a Ferrarinál már tisztában voltak a helyzettel, és tudatosan úgy készültek az eseményekre, hogy ezt is beleszámolták.

Most a Scuderia vezető stratégája, Inaki Rueda egy futamelemző videóban beszélt arról, hogy miként változtattak a szokásos hétvégi felkészülésükön a büntetések tudatában. „Charles esetében különös hétvégénk volt, mivel már úgy érkeztünk meg, hogy neki a mezőny végéről kell majd indulnia.”

„Emiatt pedig a teljes programját máshogy szerveztük meg. A pénteki gumikiosztása is eltért, az időmérőn is másmilyen abroncsokkal ment. Még a futamot is másmilyen gumin kezdte meg.”

Rueda további betekintést nyújtott abba, hogy milyen stratégiával készültek a versenyre a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. „Mivel a 19. helyről indult, a célunk az volt, hogy a lehető legtöbb ellenfelet előzzön meg az első etapon, majd pedig az úgynevezett fordított taktikát alkalmazzuk.”

„Ez azt jelenti, hogy a kemény keveréket tesszük fel egy nagyon hosszú első etapra, majd pedig a futam végén egy rövid közepes vagy lágyon futott szakasz jön. Charles-nak sikerült is jól mennie, hiszen a 19. helyről viszonylag hamar a hatodikon találta magát.”

Ekkor azonban jöttek számára a gondok, hiszen a verseny több pontján is beszorult papíron lassabb autók mögé, így a felzárkózása mégsem volt makulátlan. Legfőképpen az alpine-os Esteban Ocon nehezítette meg a dolgát, aki frissebb abroncsokon hosszú körökön keresztül tudta tartani Leclerc-t.

„Charles mindent bevetett, de nem tudta megelőzni Ocont. Ezen a ponton igyekeztünk elegendő különbséget kialakítani egy nagyobb csoporttal szemben, de láttuk, hogy Ocon tempója nem elég jó ehhez.”

Mindezek ellenére azonban sikerülhetett volna az eltervezett taktika, csak valamivel nem számoltak. „A lassú kerékcsere miatt végül éppen a csoport mögé tudott visszajönni. Charles viszont jól dolgozott, mindenkit megelőzött közülük, majd a biztonsági autó alatt kint maradt, és végül az ötödik helyen ért célba.”

A Ferrari szerint egyébként elméletben ennél több is lehetett volna a futamában, de a virtuális biztonsági autók, valamint az igazi sem jött jól a monacói számára, mert így az ellenfelek sokkal kisebb időveszteséggel cserélhettek kereket.

Részben ennek a következménye volt tehát az, hogy Leclerc-nek nem volt végül esélye elcsípni a két Mercedest, amit egyébként elérhetőnek tartottak a Ferrarinál.

