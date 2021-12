Ferrari: ennél nem is dolgozhatna jobban együtt Sainz és Leclerc

Sainz a 2021-es szezon lett a Ferrari pilótája, miután a maranellóiak keserűen váltak el a négyszeres világbajnok Sebastian Vetteltől, aki az Aston Martinnál lelt új otthonra. Sainz 2020-ban is remek szezont teljesített a McLarennél, a csapatot váltó pilóták közül pedig messze a leggyorsabban szokott össze az új munkahelyével és munkaeszközével.

Leclerc és Sainz kiegyensúlyozott teljesítménye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy végül a Ferrari le tudta győzni a McLarent a konstruktőri bajnokság 3. helyéért folytatott harcban: 5 dobogós helyezést és 2 pole-pozíciót szereztek, Sainz pedig 20 alkalommal végzett a pontszerző helyek között.

Annak ellenére, hogy a Ferrarié az egyik legfiatalabb pilótapáros, a csapat sportigazgatója és helyettes csapatfőnöke, Laurent Mekies szerint a szezon alatt „minőségi visszajelzéseket” kaptak a pilótáiktól.

„Szerintem a pilóták az egyik legnagyobb erősségünkké váltak, nem csak azért, mert pontosan el tudják mondani, hogy mit éreznek az autóban, de ezt követően motiváltan dolgoznak velünk közösen a megoldásokon is” – mondta Mekies a Ferrari év végi sajtótájékoztatóján többek között a Motorsport.com-nak.

„Ezt azonban eltérő módon csinálják, ami a mi nézőpontunkat is tágítja. Nem is értenek mindenben egyet, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy szélesebb körben gondolkodjunk a problémákról. Szerintem remekül dolgoznak össze, talán ennél jobban nem is tudnák ezt csinálni.”

Mekies kiemelt egy versenyhétvégét, ahol a pilótáik motivációja átragadt a csapatra is:

„Mindketten nagyon elkötelezettek abban, hogy előre tolják a csapat szekerét. Ha például a szaúdi hétvégét nézzük, a pénteki második szabadedzés után nem álltunk túl jól, de nem voltunk hajlandóak ebbe belenyugodni, ott uralkodott egy érzés, hogy ennél többre vagyunk képesek, több van az autónkban. A versenyen történt, ami történt, de az első etapban Charles kényelmesen tartotta a negyedik helyen Perez előtt, szóval nagyon erős versenytempót eredményezett a pénteki munkánk.”

„Itt azonban nem akarunk megállni, mert úgy érezzük, hogy még többre lehetünk velük képesek, és a képességeik előnyhöz juttatnak minket a többiekhez képest.”