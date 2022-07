Ferrari: előrehozhatják a hibrid rendszer fejlesztését Sainz elfüstölése után?

A 2022-es Forma-1-es szezonban két módjuk maradt a csapatoknak arra, hogy fejlesszék autójuk erőforrásait. Az idei szezon előtt csak a belső égésű motort kellett homologizáltatniuk 2025 végéig, a hibrid rendszeren még a szeptember 1. határidőig módosíthatnak, illetve az erőforrás megbízhatóságának javítását célzó módosítások engedélyezettek.

Utóbbi miatt döntött úgy a 2022-es szezon előtt a teljes koncepcióváltást végrehajtó Renault, és a Ferrari is, hogy a teljesítmény oltárán feláldozzák az erőforrásuk golyóállóságát, mivel azon még javíthatnak majd 2025 végéig.

Papíron Carlos Sainz autójába már mindhárom, az idei szezon alatt felhasználható erőforrást becserélték, azonban az egyik belső égésű motorjának megsemmisülése után is rendelkezésére áll még egy erőforrás – az első motorja még rendelkezik a Ferrari Miamiba vitt fejlesztéseivel.

A Ferrari tehát dönthet úgy, hogy egy használt, már kevésbé toppon lévő erőforrást szerelnek vissza az F1-75-be a Francia Nagydíj alatt, vagy pedig már most bevállalják a motorcserét és az azzal járó büntetést, miután a Paul Ricardon még mindig könnyebb előzni, mint a Hungaroringen.

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint egyértelmű, hogy Sainz autójába be fogják szerelni a 4. erőforrást, amivel a mezőny végére száműzik, ugyanakkor nem teljesen azonos specifikációjú motort fog kapni.

A Ferrari motorrészlege ugyanis Leclerc bakui kiesése után – amit Sainzhoz hasonlóan a belső égésű motor meghibásodása okozott – elkészítette az első javítási csomagját, amit meg is kap majd a spanyol.

Ezen felül van esély arra is, hogy a Ferrari előrehozza az új ERS rendszerének bevezetését, és nem várja meg az egyébként is gyárbezárást jelentő nyári szünet végét azzal, hogy kipróbálják élesben is az új hibridet, aminek segítéségével még több elektromos paci állhat majd a pilóták rendelkezésére.

