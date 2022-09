Ferrari-elnök: Binotto élvezi a támogatást, de a csapatnak „fejlődnie kell”

Az olasz istálló az idei nagy szabályváltozásoknak köszönhetően visszatért a közvetlen élmezőnybe és bajnoki kihívóvá vált. A nagyon erős kezdés után azonban lassacskán elveszett a korai jó forma, miközben számos megbízhatósági gond, néhány vezetői hiba, valamint több megkérdőjelezhető taktikai döntés is született náluk.

Ennek következtében pedig már a Red Bull és Max Verstappen számít a bajnokság toronymagas esélyesének, miközben a Ferrarinak bőven kijutott a kritikákból. Sokak szerint például Binottónak távoznia kéne a csapat éléről, mert ennyi hiba nem fér már bele az olaszoknál.

A Gazzetta dello Sportnak most Elkann azonban egyértelművé tette, hogy továbbra is bízik a csapatvezetőben, viszont ő is elismerte, hogy az istállónak csökkentenie kell a hibák számát. „Komolyan megbízunk Mattia Binottóban, és nagyra értékeljük mindazt, amit ő és a mérnökeink tettek.”

„Ugyanakkor ahhoz sem férhet kétség, hogy a Maranellóban, a garázsban, a bokszfalon és a volánnál elvégzett munkának is javulnia kell. Továbbra is haladnunk kell előre, és ez vonatkozik a szerelőkre, a mérnökökre, a pilótákra és persze a teljes csapatvezetésre, beleértve a csapatfőnököt.”

„Láthattuk, hogy még mindig túl sok hiba csúszik be a megbízhatóság, a vezetés és a stratégia terén. Bizalmat szavaztunk Binottónak és csapatának, ez pedig kifizetődött. Nekik köszönhetően versenyképesek vagyunk, és ismét elkezdtünk nyerni. Nem vagyok azonban teljesen elégedett, mert mindig lehet fejlődni.”

Elkann még mindig hiszi, hogy a Ferrari képes lesz 2026 előtt megnyerni mind az egyéni, mind a csapatbajnokságot, és szerinte az idei versenyképes autójuk is bizonyítja, hogy a kirakós első darabja már megvan.

„Az első célunk az volt, hogy versenyképesek legyünk. Ha nem vagy az, akkor nem tartasz semerre, miközben a megbízhatóságon folyamatosan lehet dolgozni. Ezért is hiszem, hogy 2026 előtt a Ferrari ismét megnyeri majd a konstruktőri és az egyéni címet Charles Leclerc-rel a pole pozícióban. Szerencsések vagyunk, hogy két nagyszerű pilótánk van, talán miénk a legerősebb páros a Forma–1-ben” – zárta gondolatát Elkann.

