Ferrari: egy apró változtatás után hatékonyabb lett a padlólemez

A 70. Évforduló Nagydíján, Sebastian Vettel autójának felemelésekor szakértőink egy új, függőleges terelőlemezt fedeztek fel a bargeboard alatt, a padlólemez részeként.

Az elem szinte láthatatlan, mivel az a bargeboard 3 tagú bumeráng csoportja alatt található, ezért is lehetett az, hogy szakértőink még a Brit Nagydíjon nem tudták kiszúrni azt.

A Ferrari a második silverstone-i futamra a többiekkel ellentétes irányba ment: míg a legtöbb csapat elsősorban új hátsó szárnyakkal próbált alacsonyabb leszorítóerős csomaggal menni, a Ferrari, akik már az első brit futamon is a monzai szárnyakat használták, megnövelték a leszorítóerőt, hogy ezzel is növeljék a Pirelli lágyabb gumijainak az élettartamát.

Spanyolországba olasz sajtóértesülések szerint egy újabb fejlesztési csomagot hozhat a Ferrarik, akiknek eddig sem a második osztrák, sem a magyar futamra vitt fejlesztési csomagjuk nem hozta meg a kívánt áttörést.

The car of Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, is loaded onto a truck after a technical failure

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images