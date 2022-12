Ferrari: Binotto átadta Maranello kulcsait Vasseurnek

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint a karácsony előtti napokban Mattia Binotto véglegesen elbúcsúzott Maranellótól, miután hiába tart december 31-ig a szerződése, a cégvezetéssel való egyeztetés után hamarabb visszavonul a csapat irányításától.

Mindeközben Frédéric Vasseur hétfőn és kedden először járt új munkahelyén gyárlátogatáson, ahol a csapat sportigazgatója és Binotto alkalmankénti helyettese, Laurent Mekies vezette körbe.

Vasseur hivatalosan csak január 9-én állhat majd munkába, azonban a Ferrari felkészülésében a 2023-as szezonra ez nem okoz majd fennakadást a csapatban dolgozó mérnökök véleménye szerint.

Olasz kollégáink értesülései szerint a Ferrari vezérigazgatója, Benedetto Vigna is személyesen köszöntötte Vasseurt Maranellóban. A tech-világból érkező Vigna az első évét a háttérben töltötte a márka igazgatójaként, azonban az akklimatizálódása után a jövőben nagyobb szerepet fog vállalni a Ferrari Forma-1-es és Hypercar programjában is.

Ez azt is jelenti, hogy John Elkann Stellantis-elnök, aki Sergio Marchionne halálával ideiglenesen a Ferrari elnöke is volt, teljesen visszavonul a Ferrari napi ügyeiben való részvételtől, Vasseur a Forma-1-be most először belekóstoló Vignának fog jelenteni.