Ferrari: Bahreinben azt hittük, Ausztrália csak egy rémálom volt

A Ferrari a barcelonai teszt után még nagy reményekkel várta a 2019-es szezon kezdetét, azonban az Ausztrál Nagydíjon a Mercedes tudott dominálni, ráadásul az Ezüst Nyíl itt nem állt meg: az első 5 versenyen kettős győzelmet arattak, és az első nyolc futam mindegyikén a német istálló egyik pilótája vette át a győzelemért járó trófeát.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke a média számára megrendezett ebéden mondta el többek között a Motorsport.com-nak, hogy a teszteket követően még optimisták voltak.

„Egyértelműen gyorsak voltunk az első héten. Nagyon erősek voltunk. Az igazat megvallva azt gondoltuk, hogy egyértelmű előnyünk van a riválisainkkal szemben, mivel az első héten többé-kevésbé fél másodperccel a többiek előtt jártunk.”

„Aztán a második héten a Mercedes hozta a fejlesztéseit. Ha a másik hetek összesített legjobb köridejét nézzük, amikor már alacsonyabb üzemanyagmennyiséggel mentek a csapatok és már erősebb motorbeállításokat használtak, ugyanolyan köridőt mentünk, mint Lewis Hamilton.”

Binotto azt is elmondta, hogy Sebastian Vettel és Charles Leclerc is azt mondta a teszten, hogy jó a hátsó tapadás, és teljesen stabil a kocsi fékezéskor az új aszfalttal borított barcelonai pályán. Viszont ezen területek a Ferrari gyengeségeivé váltak, és ez egy körön és gumikezelésben is látszott, emellett Vettel önbizalmának sem tett jót. Viszont a probléma nem vált rögtön nyilvánvalóvá.

„Szerintem még a tesztek után is magabiztosak voltunk, hogy jó a teljesítményünk. Magabiztosan mentünk Ausztráliába is, azt gondoltuk, a győzelemért küzdhetünk. Aztán ott hidegzuhany érte a csapatot. Rájöttünk, hogy a teljesítményünk nem elég jó.”

„Több oka is volt annak, hogy nem volt elég jó a teljesítményünk. Rossz döntést hoztunk a hűtés és a motormenedzsment kapcsán, több dolog nem volt rendben akkor. De összességében egyértelműen túl lassúak voltunk az elvárásainkhoz képest.”

Aztán amikor Leclerc Bahreinben az első helyre tudta kvalifikálni magát, és majdnem megnyerte a versenyt, Binotto azt remélte, hogy Ausztrália csak egy rémálom volt. Viszont a következő nagydíjakon a Ferrari rájött, hogy még rengeteg dolguk van.

„Túl sok időbe telt ezt felismernünk, ez volt az első gyengeségünk a szezonban. Viszont a csapatszellem megfelelő volt. Még ha nem is sikerült teljesen megszüntetni a hátrányunkat, főleg a kanyarokban nem, szerintem jól reagáltunk a problémáinkra.”

„Ez megmutatja, hogy a csapat képes fejlődni és a jó irányba menni. Ez a szezon pozitívuma.” – nyilatkozta a csapatfőnök.