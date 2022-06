Ferrari: az új hátsó szárnyunk sokat javított az F1-75 végsebességén

A 2022-es szezon első felének, amikor még a Ferrari be tudta fejezni a futamokat, és több Verstappen-Leclerc csatát is láthattunk, egyik meghatározó motívuma volt a két autó beállításai közötti különbség.

A Ferrari rendszeresen erősebb volt a kanyargós, lassabb szektorokban, de minél alacsonyabb légellenállásra koncentráló Red Bull az egyenesekben messze gyorsabb volt a Ferrarinál, ami Szaúd-Arábiában és Miamiban is hozzásegítette Max Verstappent a győzelmeihez.

Bakura azonban elkészült a Ferrari alacsony leszorítóerős csomagjának új tagja, a hátsó szárny, amit már Miamiban is teszteltek, de a tökéletesítése után most vetették be, és közelebb is kerültek a Red Bullokhoz az egyenesek végén található mérési pontok adatai szerint.

Minden bizonnyal ezt a szárnyat viszi tovább magával a Ferrari Montrealba, és az olyan gyors pályákra, mint Monza vagy Spa.

„Ezen a leszorítóerő-szinten szerintem már nincs akkora hátrányunk a Red Bullhoz képest, mint korábban volt, a végsebességünk nagyon hasonló lett” – nyilatkozta Binotto a Ferrari vasárnapi sajtótájékoztatóján.

„Nyitott DRS-sel is jól működött az időmérőn, ahogyan zárt DRS-sel is a futamon, így képesek voltunk Max előtt maradni az egyenesekben, és sikeresen védekezhettünk.”

„Összességében a fejlesztésünk úgy működik, ahogyan arra számítottunk. Hasonló a teljesítménye, mint a Red Bullé, és ez magabiztossággal tölt el azzal kapcsolatban, hogy a jövőben is problémamentesen használhatjuk.”