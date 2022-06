Ferrari: problémák vannak, válaszok még nincsenek

Úgy tűnik, idén egyfajta átok ül a Ferrarin, ha a pole pozícióból rajtolnak. Charles Leclerc megint nem tudta győzelemre váltani szombati első helyét, de most még pontokra sem, mivel motorhiba miatt kiállni kényszerült.

Carlos Sainz pedig nála is hamarabb állt félre, így teljesen lenullázta magát a csapat, amely most már mindkét bajnokságban egyre komolyabb hátrányba kerül. Binotto már a hétvége előtt is megemlítette, hogy a megbízhatóság mindig aggodalomra ad okot, de ezek után most már teljesen egyértelmű, hogy valami nincs rendben náluk.

„Már Baku előtt is mondtuk, hogy a megbízhatóság mindig egy tényező, mi pedig a tél folyamán keményen fejlesztettük az autót, és megmutattuk, hogy még nem vagyunk teljesen megbízhatóak. Még mindig van min dolgozni.”

„A csapat most próbál koncentrált maradni, tovább kell dolgoznunk, és muszáj foglalkozni a gondokkal, ami erősebbé fog tenni minket a jövőre nézve. Először persze ki kell elemeznünk, hogy mi történt ma, mert nem minden hiba egyforma. Némelyiket talán gyorsan meg lehet oldani.”

„Carlosnál hidraulikai probléma lépett fel. Nem ugyanaz volt, mint Barcelonában. Talán hamar megoldjuk. Most nyugodtnak kell maradnunk és meg kell értenünk” – magyarázta a csapatvezető.

A Ferrarinak még az is további aggodalomra adhat okot, hogy az ügyfélcsapatoknál is egyre több a meghibásodás, hiszen most Kevin Magnussen és Csou Kuan-jü is technikai probléma miatt esett ki.

A helyzetet pedig még súlyosbíthatja, hogy most nincs idő a jelentős változtatásokra, mert egy hét múlva már Kanadában fog versenyezni a mezőny, így az olaszok tényleg csak reménykedhetnek abban, hogy hamar rájönnek a gondjaik hátterére, különben hamar elfelejthetik az idei bajnoki címet.

