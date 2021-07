Ferrari: a sprintfutam „zűrzavart” okozhat a beállítások terén

A Brit Nagydíj lesz a széria következő állomása, de több szempontból is rendhagyó hétvége elé nézünk. Az erősorrend talán nem fog sokat változni, de nagyjából senki sem tudja, miként alakul majd a sprintfutam és a többi fontos esemény.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatvezetője kicsit talán dörzsöli is a tenyerét, mert a várható kavarodás akár az ő kezükre is játszhat. A Pirelli Silverstone-tól már az Ausztriában tesztelt, megerősített szerkezetű hátsó abroncsokat bocsátja a csapatok rendelkezésére, emellett pedig a hétvége szabályai is jelentősen módosulnak, ami további nehézségekhez vezethet.

„Észben kell tartani, hogy új gumispecifikáció érkezik, amelyet ugyan már teszteltünk, de a legtöbb csapatnak még szüksége van adatokra, de kevés idő lesz tapasztalatot szerezni, hiszen pénteken egy szabadedzés után máris az időmérő következik.”

Még több F1 hír: Räikkönen korábbi csapattársa arra tett utalást, ideje lenne visszavonulnia a finn pilótának

„Jön az új formátum, és nagyon kevés lehetőség lesz módosítani, hiszen péntek délután már parc fermé alá kerülnek az autók, így nem lehet rajtuk komolyan változtatni. Ez valóban érdekes lesz majd” – magyarázta Binotto.

„Szerintem könnyen előfordulhat, hogy zűrzavar alakul ki a beállítások terén, mert azokat nem lehet majd finomhangolni az új gumikkal kapcsolatos kevés tapasztalat miatt, szóval ebből a szempontból remek futamhétvége elé nézünk.”

Az tény, hogy az istállóknak most jóval több új tényezővel kell boldogulniuk, mint korábban, ez pedig általában fordulatos eseményeket szokott magában hordozni. Már láthattuk néhányszor a múltban, hogy ha a csapatok nem tudnak kellően felkészülni, akkor izgalmasan alakulnak a történések.

Ennek is köszönhető a Red Bull domináns győzelme Ausztriában