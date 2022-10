Ferrari: a Red Bull egyenesbeli előnye „kiváló védelmet” nyújt nekik

A Red Bull Max Verstappen vasárnapi győzelmének köszönhetően 2013 után ismét konstruktőri bajnoki címet tudott nyerni. A holland idén már 13. alkalommal diadalmaskodott, beállítva ezzel Michael Schumacher és Sebastian Vettel rekordját.

Verstappen a csapat elrontott kerékcseréjével kilenc másodpercet bukott, de onnan is vissza tudott kapaszkodni, hogy megelőzze Charles Leclerc-t, majd pedig a futamot vezető Lewis Hamiltont, mindezt pedig az RB18-as egyenesekben látott komoly előnye segítségével tette.

A világbajnok mindkét ellenfelét a hátsó egyenesben utasította maga mögé a DRS használatával, és ugyan ők megpróbáltak még valamennyire visszatámadni, újabb helycsere már nem történt. A Red Bull egyébként egész évben gyorsabb volt a közvetlen riválisoknál a padlógázas szakaszokon, és Mekies is erre hívta fel a figyelmet.

„Nem ez az első futam, ahol mindenkivel szemben előnyben vannak a végsebesség terén. Egyértelműen ki tudják ezt aknázni, és amikor a maihoz hasonló csatákba kerülnek, akkor ez előnyt jelent számukra. Mi mindig igyekszünk egyensúlyt teremteni a csúcssebesség és az ideális köridő között” – kezdte a Ferrari szakembere.

„A lényeg azonban az, hogy ma volt némi tempófölényük, ahogyan az az év legtöbb vasárnapján megvolt. A végsebességük kiváló védelmet nyújt ellenünk.”

Verstappen újabb sikerével egyébként a Red Bull már zsinórban nyolc győzelemnél tart, hiszen legutóbb még a júliusi Osztrák Nagydíjon fordult elő, hogy a Ferrarinak összejött az első hely. Ezt a versenyt azonban Carlos Sainz kezdhette az élről, de az esélyei már rögtön az első kanyarban elúsztak, amikor George Russell nekikoccant oldalról és megforgatta őt.

Sainz autója ezek után megsérült, így már egyetlen kör után fel kellett adnia a küzdelmeket. „Eléggé sokkoló volt elveszíteni Carlost az első néhány százméter után, és viszonylag ritkán látni ilyesmit. Ez is része ugyan a játéknak, de ettől még kár, mert remek lehetőségünk volt.”

„A miénk, a Red Bullé és a Mercedes tempója is nagyjából hasonló volt, tehát érdekes lett volna látni, ha Carlos is harcban marad.” Leclerc eközben a 12. helyről indulva harmadik lett, de nem volt teljesen elégedett, mert úgy érezte, a büntetése nélkül akár többre is vihette volna.

„A 12. helyről indult, és egy ponton a második helyért csatázott, briliánsan jött keresztül a mezőnyön, szóval hatalmas gratuláció Charles-nak és a csapatnak is. Jól haladt előre, és Maxszal is jót harcolt. Keményen küzdött, de még mindig kicsit lassabbak vagyunk Maxnál versenykörülmények között” – zárta gondolatát Mekies.

