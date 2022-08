Ferrari: a McLaren bizonyítja, hogy kezdeti előny helyett a jó munka miatt vagyunk az élen

Miután 2020-ban és 2021-ben alkalmanként is csak a dobogóra tudtak felállni, 2022-ben a Ferrari visszatért a száguldó cirkusz élmezőnyébe az idei talán leggyorsabb autóval.

A Ferrari pontosan tisztában volt azzal, hogy mekkora lehetőséget nyújt az új szabályrendszer a Mercedes 2014 óta tartó dominanciájának megtörésére, azonban Mattia Binotto szerint szó sincs arról, hogy a Ferrari sokkal korábban átállt volna a 2022-es autó fejlesztésére, mivel szerint a Red Bull-Mercedes csata mögött hasonlóan kemény csatát vívtak a McLarennel a konstruktőri bajnokság 3. helyezéséért, ezért ők sem engedhették el teljesen az örökölt gyengeségekkel rendelkező 2021-es projektet.

Még több F1 hír: Az Audi beelőzheti a Porschét - hamarosan bejelenthetik együttműködésüket a Sauberrel

A Motorsport.com kérdésére, miszerint szerinte igazságtalan-e azt mondani, hogy a Ferrari csak a kezdeti előnye miatt került vissza az élre, Binotto azt mondta, hogy „nem igazságtalan, csak hibás”.

„Először is, mi is ugyanakkor kezdtük a 2022-es autó fejlesztését, mint mindenki más: 2021 januárjában, amikor feloldották a CFD-s és szélcsatornás fejlesztésre vonatkozó tiltást. Ezután már csak azon múlt az eredmény, hogy mennyi erőforrást fordítottál az új projektre. Talán a Mercedesnek és a Red Bullnak kicsit többet kellett fordítania a szoros csata miatt a 2021-es szezonra, de ez ránk is igaz volt, mert mi meg a McLarennel csatáztunk.”

„Nem szerepelt a terveink között az, hogy csak negyedikek leszünk, így nekünk is foglalkoznunk kellett az autónkkal a 2021-es szezon alatt. Természetesen ez nem jelentett akkora elköteleződést, mint a két másik csapat esetében, de nem is volt kisebb, mint a többieké, akik most mögöttünk vannak.”

„Ugyanannyi pénzből dolgoztunk, ugyanazokból az erőforrásokból, ugyanolyan lehetőségekkel. Lehet, hogy hozzánk hasonlóan inkább 2022-re koncentráltak, a végeredmény mégis más lett. 2020-ban és 2021-ben szerintem nem a képességeinknek megfelelően teljesítettünk.”

Még több F1 hír: Mi lesz Piastri FP1-es bemutatkozásával?

Miközben az F1-75 a szezon első felének legnagyobb részében jobb autó volt, mint a Red Bull RB18, Charles Leclerc mégis 80 pontos lemaradással utazik Spába Max Verstappenhez képest, a Ferrari hátránya pedig már 97 pont a Red Bull-lal szemben a stratégiai és megbízhatósági problémák miatt.

Annak ellenére, hogy sokkal szorosabb is lehetne az idei bajnoki címért folytatott csata, Binotto szerint az idei szezonra kitűzött céljukat, miszerint legyen egy futamgyőzelemre képes autójuk, már elérték.

Arra a feltevésre, hogy az eredmények akkor a bajnoki eséllyel járó nyomás miatt nem jöttek-e, Binotto azt válaszolta, hogy „a Ferrarinál mindig nagy a nyomás”.

„Ezen nem is lehet változtatni, ez része a márkának, az általunk képviselt értékeknek, a korábbi eredmények után pedig sikereket várnak az emberek. A csapatnak ezt ki kell zárnia, hogy a munkánkra koncentrálhassunk.”