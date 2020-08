Ferrari: a kötelességünk, hogy segítsük Vettelt

A francia szakember azt is elmondta, hogy a futamon készek kockáztatni a stratégiával, hogy Sebastian Vettel, és Charles Leclerc valahogyan előrébb kerüljön a gyenge időmérős teljesítményük után.

Miután a múlthéten csak a 10. helyről indult Sebastian Vettel, mindenki azt várta, hogy egy hét alatt, felhasználva a szerdai filmes napjukat is, a Ferrari talál valamit, azonban Vettel ma csak a 11. helyről rajtol Ocon büntetését követően, míg Charles Leclerc csak a 8. rajtkockából indul a 70. Évforduló Nagydíján.

Mekies elmondta, hogy sikerült fejleszteniük az autót, csak ez nem mutatkozott meg a köridőkben.

„Szerintem Sebastiannak nincs párja, ha a küzdőszellemről beszélünk, és senki nem tud annyira építő jellegű lenni, hogy megtaláljuk a következő lépést, mint ő” – nyilatkozta a szombati időmérő után Mekies, amikor Vettel csak annyit tudott mondani a csapatrádióba, hogy ő mindent megpróbált, de a kocsiban ennyi volt.

Mechanics with the car of Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, after a breakdown due to a technical failure

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images