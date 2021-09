Ferrari: a francia problémáinkkal nem magyarázható a belga visszaesésünk

A katasztrofális 2020-as szezonjuk után a Ferrari óriási lépést tett meg az élmezőny felé idén, de a teljesítményük továbbra is inkonzisztens: Charles Leclerc révén már két pole-pozíciót is szereztek, de az esős belga időmérőn már a Q2-ben búcsúztak.

Hasonló váratlan visszaesést tapasztaltak a Ferrari pilótái a Francia Nagydíj vasárnapi versenyén is, ahol a szokatlanul hideg pályán is túlmelegedő felnijük miatt nagyfokú szemcsésedéssel találkoztak. Míg ezt a problémát pusztán a beállítások átalakításával mérsékelni tudták, a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc szerint azonban ezzel a jelenséggel nem magyarázható a spái visszaesésük.

„Szerintem egy száraz pályán gyors autónak gyorsnak kéne lennie az esőben is” – mondta Leclerc a csütörtöki sajtótájékoztatóján. „Ezeknek a gumiknak nagyon kicsi a működési tartománya, és nagyon nehéz megtalálni azt az ideális ablakot.”

„Valamilyen szinten visszavezethető ez a vezetési stílusra is, ahogyan egy pilóta megpróbál felkészülni a mért körre, és ilyenkor a dolgok sokkal részletesebbé válnak a száraz pályához képest.”

„Az, hogy egy olyan csapat, mint a Williams is ennyire erős volt az esős időmérőn, azt mutatja, hogy ők már megtaláltak valamit a gumik megfelelő előkészítésével kapcsolatban, amit mi még nem. Szóval dolgozni fogunk ezen, de nem hiszem, hogy a száraz pályán végzett munkánk ennyire jelentős hatással volt az esős teljesítményünkre.”

A Ferrari nagyon szerencsés, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint nem fog esni a hétvégén, mert míg a Paul Ricardon megmutatkozó problémát alig 1 hét alatt már orvosolni is tudták, Carlos Sainz elismerte, hogy ezúttal még mindig nem értik, mitől esett vissza teljesítményük Spában:

„Spa igen trükkös volt” – mondta a spanyol pilóta. „Továbbra sem értjük teljesen, hogy mitől nem voltunk annyira gyorsak az esőben, különösen Imolához képest, ahol a verseny leggyorsabb köreit is mi futottuk, míg most hirtelen szenvedtünk a tapadással. Remélhetőleg ez csak egyszeri alkalom volt, és ezen a pályán már ismét ott lehetünk majd a Q3-ban, a legjobb 8 között.”

Leclerc hozzátette, hogy Spához képest „papíron” sokkal erősebbnek kéne lenniük, és azt is elárulta, hogy mint pilóta nagyon várja már, hogy rámehessen a döntött kanyarokkal teli pályára, ahol szerinte az is elképzelhető, hogy több ideális ívet is látni fogunk.