Ferrari: a bajnoki siker olyan lenne, mintha a Marsra jutottunk volna el

Ha az F1-ben versenyképesnek lenni olyan, mint eljutni a Holdra, akkor a bajnoki cím megszerzése a Mars meghódításával lehet egyenértékű, vélekedik Elkann. Érzése szerint ilyen mértékű kihívással néznek szembe idén, miközben megpróbálják legyőzni a bajnoki címvédő Max Verstappent és csapatát.

Charles Leclerc ugyan továbbra is magabiztos előnnyel vezeti a pontversenyt, de Imolában nem volt jó hétvégéje a vörösöknek. Ennek ellenére azonban így is övék az egyik, ha nem a legjobb autó, ezt pedig részben annak is köszönhetik, hogy tavaly már korán átálltak az F1-75 fejlesztésére.

Az F1TV-nek nyilatkozva a márka elnöke viszont elismerte, hogy nem elég az, ha újra futamgyőztessé válnak, mert egy bajnokság megnyerése ennél jóval többről szól. „Mondtuk, hogy versenyképesek leszünk, és ez sikerült is.”

„Versenyképesből igazi győztessé válni viszont olyan, mintha a Hold után megpróbálnál eljutni a Marsra is. Elképesztően nehéz. Tudjuk, hogy a bajnokságot az utolsó futamon, az utolsó körben is meg lehet nyerni vagy el lehet veszíteni, miközben vannak olyan tényezők, melyeket nem befolyásolhatunk, a Forma–1 pedig ezért is ilyen izgalmas sport.”

Elkann szerint ugyanakkor a Ferrari nem csak azzal alapozta meg idei jó teljesítményét, hogy már nagyon korán leállították a 2021-es projektet. Maranello „kultúrája” is megváltozott, miután 14 évig hiába hajszolták az újabb elsőséget.

„A kultúrán és a szemléletmódunkon is változtattunk. Ahelyett, hogy bűnöst keresnénk, mindenkinek megvan a maga felelőssége, és egyének helyett csapatként dolgozunk. Sikerült egy összetartó környezetet létrehozunk, de ami még fontosabb, hogy magasak az ambíciók, de közben az alázatosság is nagymértékű” – fogalmazott az elnök.

