Ferrari: a 2,5 milliós kárunk bizonyítja, hogy újra kell gondolni a költségsapkát

Az F1 topcsapatainak igen nagy fejfájást okozott a szezon elején, hogy beférjenek az idei évtől bevezetett 145 millió dolláros költségsapka alá. A Mercedes és a Red Bull is a mellékprojektek mellett ezt sajnos csak elbocsájtásokkal tudta megoldani, míg a Ferrari egy Le Mans Hypercar projeket választott, valamint a Haasnak adnak kölcsön mérnököket, akik egy külön gyárépületet is kaptak Maranellóban.

A költségsapka mérete miatt azonban jóval fájdalmasabbá váltak a balesetek a topcsapatok számára, akiknek így is centiznie kellett a szezon előtt: Valtteri Bottas imolai balesete után amiatt aggódott a Mercedes, hogy a fejlesztési büdzséből kell elvonniuk az 1 millió dollár körüli összeget, de a Red Bullt is frusztrálta, hogy 1,8 millió dollárnyi kár érte őket Lewis Hamilton és Max Verstappen ütközése után.

Azt követően, hogy a 2021-es Magyar Nagydíj első körében Lance Stroll letarolta Charles Leclerc autójának oldalát, Mattia Binotto úgy nyilatkozott, hogy a vétkes csapatnak kéne fizetnie a számlát a vétlen félnek. Bár nem mindenki ért egyet abban, hogy ez mennyire megvalósítható elképzelés, Binotto szerint nem lenne alaptalan erről tárgyalni.

A Ferrari csapatfőnöke szerint a szezon első felében 2,5 millió eurónyi (3 millió dollárnyi) kár érte őket a pilótáik balesete miatt, ami szerinte megmutatja, hogy a költségsapka milyen jelentős részét kell félretenniük a váratlan események kezelésére.

„Ez az összeg az összes balesetet figyelembe véve jött ki, nem csak azokat számoltuk bele, amikor külső tényező is szerepet játszott” – mondta Binotto az angol sajtónak adott beszélgetésén, amelyen a Motorsport.com is részt vett.

„Sokat beszéltünk mostanában most arról, hogy ha van egy baleset, amelyben van egy egyértelműen vétkes és egy ártatlan pilóta, akinek az autója megsérült, akkor a csapatot ért kárt ki lehetne-e venni a költségsapka alól.”

„Szerintem ez egy fontos téma, ezért is említettem meg az igen jelentős a 2.5 millió eurós összeget. A kérdés tehát, hogy ki kellene-e alakítani egy új szabályzatot az ilyen esetekre? Véleményem szerint ez nem alaptalan feltevés. Nincsen egyértelmű megoldás, de ezt biztosan meg fogjuk tárgyalnia az FIA-val, az F1-gyel, a többi csapattal, hogy kiderüljön, van-e valamilyen megoldás erre a problémára.”

A balesetek pénzügyi vonatkozásai mellett egy új probléma is felmerült, amely Binotto szerint legalább ennyire fontos lehet: amennyiben a balesetben ártatlan pilóta autójában motort kell cserélni, kapjon-e ugyanúgy rajtbüntetést, mint egy sima csere után.

Binotto számára azért is égető ez a kérdés, mert a Leclerc motorja, amelyet a Magyar Nagyíjon használt, totálkáros lett, a Ferrari kénytelen egy másik, azonos specifikációjú motort beépíteni a monacói autójába, miközben az Olasz Nagydíjat követően egyébként is motort cseréltek volna nála, hogy megkaphassa a Ferrari frissített erőforrását.

„Nincs egyértelmű megoldás” – mondta az olasz mérnök. „Egy olyan motorunk sérült meg Magyarországon, amely bár nem volt új, még sokáig használtuk volna.”

„Szó van arról is, hogy 2025-ben még tovább, szezononként 3-ról 2-re csökkentsük a használható motorok számát, szóval egyértelmű, hogy minél kevesebb motort használhatunk, ez a téma annál égetőbb lesz. Ezt is meg fogjuk vizsgálni, mert több példa is rávilágított erre a meglévő problémára, ezért megérdemli, hogy foglalkozzunk vele.”