Ferrari: a 2026-os F1-es motorok „hatalmas kihívást” jelentenek az új gyártóknak

Az Audi és a Ford/Red Bull Powertrains is gőzerővel dolgozik azon, hogy új erőforrással álljon elő a következő szabályciklus első évére, miközben a Cadillac majd a harmadik idényben, vagyis 2028-ban szeretne beszállni.

A szabályváltozások egyértelmű kihívás elé állítják a már jelen lévő gyártókat is, akiknek ráadásul egy évtizednyi tapasztalatuk van az F1-es hibridekkel, így Gualtieri szerint világos, hogy akik csak most kezdtek bele a motorfejlesztésbe, azoknak még komolyabb feladat lesz előállni egy versenyképes motorral. Az infrastrukturális fejlesztésekről nem is beszélve.

„Nehéz megmondani, hiszen nyilván nem vagyok ott a gyárukban és nem látom, mit csinálnak” – válaszolta a szakember, amikor a Motorsport.com arról kérdezte, mekkora feladat elé néznek az „újoncok”. „Az viszont biztos, hogy rendkívül összetett dolgokról van szó. Felkészülni egy vadonatúj projektre pedig egyáltalán nem egyszerű.”

„Ebből a szempontból pedig mindenképpen tisztelem a munkát, amelyet végeznek, hiszen meg kell tanulnod és létre kell tudnod hozni valamit, ami nem kizárólag a tervezéshez és a mérnöki tudáshoz kapcsolódik, hanem a logisztikához és az infrastruktúrához is. Szóval fontos és hatalmas kihívás áll előttük, ez biztos.”

Gualtieri azért elismerte, hogy a jelenlegi gyártóknak is fel van adva a lecke, hiszen nekik bizonyos forrásokat muszáj ráfordítaniuk a mostani, 2025 végéig tartó motorprogramra, még akkor is, ha a fejlesztést már befagyasztották.

„A mi helyzetünk nyilván más. Az igaz, hogy nekünk a jelenlegi programra is oda kell figyelnünk, hiszen továbbra is energiát emészt fel az autók versenyeztetése és a motorkomponensekre való odafigyelés. A két helyzet tehát eltérő, de mindkettő komoly munkát igényel.”

Abból a szempontból viszont könnyebb a mostani gyártók helyzete, hogy a szabályok részben meghatározzák, mennyi munkát végezhetnek a jelenlegi generációs erőforrásokon. „Meg van határozva, hány órát használhatjuk a tesztpadokat, és ez évről évre csökken. Idén tehát még kevesebbet használhatjuk majd, mint eddig.”

„A maradék erőforrásunk pedig így az új projektre megy el, de azért mi ennek ellenére is odafigyelünk a 2024-es évre, mert ez lesz az eddigi leghosszabb, és tudjuk, mekkora kihívást fog jelenteni a komponenseknek és a motornak egyaránt. A fókusz tehát továbbra is rendkívül magas a nemsokára kezdődő idényt illetően” – zárta gondolatát a ferraris Gualtieri.

Az olaszokat a tavalyi év eleje óta Frederic Vasseur irányítja, Charles Leclerc pedig elmondta, ez milyen változásokat hozott a csapat életében.