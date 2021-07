Ferrari: 2022-ben számíthatunk meglepetésekre a középcsapatoktól

„Szerintem látni fogunk meglepetéseket. Akár a középcsapatoktól is, a szabályváltozások pedig kockázatot, de lehetőséget is biztosítanak mindenki számára” – vélekedik 2022-ről Mekies. A következő idény a Ferrarinak is kulcsfontosságú lesz, hiszen vissza akarnak térni az élre.

Emiatt pedig már nagyon hamar átálltak a jövő évi autó fejlesztésére. Ennek első igazi prototípusát az F1 Silverstone-ban leplezte le két hete. A modell ugyan egyszerűnek tűnt, de azért nagyjából tükrözte, hogy milyenek lesznek a masinák tulajdonságai.

Még több F1 hír: Schumacher szerint Magyarországon nem sikerült volna Hamiltonnak az, ami két héttel ezelőtt Silverstone-ban igen

Az új regulák ugyan nagyon is szigorúak lesznek, igazából mégis mindenki számára egy tiszta lapot jelentenek. Ráadásul az istállók még kicsivel nagyobb szabadságot is kaptak a Libertytől és az FIA-tól, miután kiderült, hogy kevés hely van a manőverezésre és a kreatív megoldásokra.

Mekies szerint három alapköve van az új szabályoknak, amelyek elsődlegesen meghatározzák majd az erősorrendet 2022-ben. „Az aerodinamika szabályok, az autó teljesen eltérő működtetése, valamint a mechanikus felfüggesztés. Senkinek nem volt ilyenje 10-15 éve, és számos különböző lehetőséget biztosít majd.”

„Mindezek közepére pedig jönnek még a teljesen megújult, 18 colos abroncsok is. Szóval szerintem ezek lesznek majd a meghatározó tényezők, és ezeket a területeket kell majd leginkább figyelni, ha tudni akarjuk, hogy kinek megy jól és kinek nem” – zárta gondolatát a francia.

A Haas is tesztelhette a jövő évi Pirelliket