Ferrari 1-2-3 Abu-Dzabiban az F1-es szezon utáni tesztnapon

A vasárnapi szezonzáró után mind a 10 csapat a Yas Marina-pályán maradt, ahol kedden egy kilencórás tesztet rendeztek. Minden istálló két autóval vett részt, amelyből az egyikben a fiatal pilóták kaptak lehetőséget, a másikat pedig a 2023-as Pirellik tesztjéhez használták.

A nap első felében Charles Leclerc volt a leggyorsabb, majd Sainz körülbelül négy órával a teszt vége előtt vette át a vezetést egy 1:25.245-ös idővel, ami 138 ezredmásodperccel volt gyorsabb Leclerc körénél.

Amikor Sainz megfutotta a fent említett időt, a Ferrari foglalta el az első három helyet, mivel a harmadik a Ferrari-tesztpilóta Robert Svarcman volt. Később többen is javítottak, így az orosz visszaesett a hatodik helyre, hogy aztán 23 perccel a leintés előtt visszavegye a harmadik helyet – végül 17 ezred választotta el Leclerc-től.

A negyedik az immáron az Alpine-nal köröző Pierre Gasly lett, aki az utolsó 10 percben futotta meg a leggyorsabb körét. A franciát Verstappen követte, a másik Red Bull-lal Sergio Perez a 13. lett.

Több csapatváltó pilóta is munkába állt új istállójánál a 2023-as év kezdete előtt, többek között Alonso és Piastri is, akik az Aston Martin, illetve a McLaren volánjai mögé ülhettek be.

Alonso a nap felénél még a harmadik helyen állt, végül a 11. leggyorsabb volt és 97 kört teljesített, még délután Lance Stroll rótta a köröket. Piastri debütálása nem volt ideális, mivel a harmadik órában félre kellett állnia az autójával. Azonban jó hír, hogy még vissza tudott térni a pályára, és több mint két versenytávot teljesített.

Hülkenberg is műszaki hibával szembesült, a második szektorban állt meg a második órában. Miután a kocsi visszatért a garázsba, sikerült megoldani a problémát, és ő is közel volt ahhoz, hogy két versenytávot teljesítsen.

A Williams mindkét pilótája az utolsó órában tudott javítani, Albon a hatodik, Sargeant a hetedik lett. De Vries a nyolcadik leggyorsabb volt az első AlphaTauri-s fellépésén, és a tesztnap folyamán ő teljesítette a legtöbb kilométert.

A top 10-be rajtuk kívül még Lance Stroll és Liam Lawson fért be, utóbbi a Red Bullnál kapott lehetőséget. Ezzel pedig véget ért a Forma-1 2022-es szezonjának hivatalos programja.

A 2023-as idény a február 23. és 25. között megrendezésre kerülő, bahreini szezon előtti tesztekkel fog indulni, az első nagydíjat pedig szintén Bahreinben, március 5-én fogják rendezni.

Az Abu-Dzabi szezon utáni F1-es tesztnap végeredménye:

Versenyző Csapat Köridő Különbség Körök 1 Carlos Sainz Ferrari 1:25.245 65 2 Charles Leclerc Ferrari 1:25.383 +0.138s 56 3 Robert Svarcman Ferrari 1:25.400 +0.155s 116 4 Pierre Gasly Alpine 1:25.689 +0.444s 130 5 Max Verstappen Red Bull 1:25.845 +0.600s 76 6 Alexander Albon Williams 1:25.959 +0.714s 118 7 Logan Sargeant Williams 1:26.063 +0.818s 82 8 Nyck de Vries AlphaTauri 1:26.111 +0.866s 151 9 Lance Stroll Aston Martin 1:26.263 +1.018s 70 10 Liam Lawson Red Bull 1:26.281 +1.036s 111 11 Jack Doohan Alpine 1:26.297 +1.052s 111 12 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.312 +1.067s 97 13 Sergio Perez Red Bull 1:26.333 +1.088s 88 14 Oscar Piastri McLaren 1:26.340 +1.095s 123 15 Felipe Drugovich Aston Martin 1:26.595 +1.350s 106 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:26.709 +1.464s 129 17 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.750 +1.505s 67 18 Lando Norris McLaren 1:26.890 +1.645s 115 19 Nico Hülkenberg Haas 1:27.000 +1.755s 110 20 Cunoda Júki AlphaTauri 1:27.123 +1.878s 135 21 Pietro Fittipaldi Haas 1:27.172 +1.927s 99 22 Frederik Vesti Mercedes 1:27.216 +1.971s 124 23 George Russell Mercedes 1:27.240 +1.995s 73 24 Theo Pourchaire Alfa Romeo 1:27.591 +2.346s 106