Fernando Alonso is elmondta a véleményét Verstappen és Hamilton brazíliai csatájáról

Max Verstappen és Lewis Hamilton a Brazil Nagydíj 48. körében kemény küzdelmet vívott az első pozícióért, amelynek során mindketten lesodródtak a pályáról – a stewardok jegyezték az incidenst, de később úgy ítélték meg, hogy nem vizsgálják tovább.

A Verstappen-Hamilton csatáról a kétszeres világbajnok Fernando Alonso véleményét is megkérdezte a Marca a futam után, a spanyol versenyző pedig így fogalmazott:

„Nagyon nehéz a dolog. Ezt láttuk Austinban is. Az egyik alkalommal azt mondták, hogy leszorítottam a pályáról Kimit. Nagyjából ugyanezt csináltam Giovinazzival is a 12-es kanyarnál, aztán végül neki kellett visszaadnia a pozíciót. Tehát nehéz a dolog” – mondta Alonso.

A brazil hétvége kapcsán Alonso azt mondta, mindenkit meglepett, hogy Hamilton 20+5 rajthelyes büntetéssel is győzni tudott, de hozzátette, ez nem számít újdonságnak a Forma-1-ben.

„Meglepődtem szombaton, aztán az is meglepett mindannyiunkat, hogy egy olyan versenyző nyert, aki 25 rajthelyes büntetést kapott a hétvége folyamán. Hamilton fölénye egyértelmű volt ezen a hétvégén, de ez van.”

„A Forma-1-ben ez nem újdonság, hiszen a Mercedes a legutóbbi hét bajnokságot hasonló fölénnyel tudta megnyerni, de ez van. Nekünk, a többi csapatnak, az a feladatunk, hogy felzárkózzunk hozzájuk, hogy javítsuk a csomagunkat, a motorunkat, az aerodinamikát, minden területet.”

„A Red Bull kiváló munkát végez idén, és vezetik is az egyéni bajnokságot, de a Mercedes is megmutatta, hogy nem hajlandóak feladni a harcot” – magyarázta a spanyol versenyző, aki azt is hozzátette, hogy a pályán nem kap fair lehetőségeket:

„Versenyzőként ez olyan, mintha kosárlabdáznál, és a Mercedes nem ugyanakkora átmérőjű kosárra játszik, mint a többi csapat. Ha pedig kisebb kosárba kell betalálnod, akkor mindig veszítesz.”

