„Fernando Alonso elégedetlensége apránként növekszik”

Míg Fernando Alonso erős teljesítményt nyújtva az ötödik pozícióban ért célba a Szaúd-arábiai Nagydíjon, addig Lance Stroll a 7. körben senkitől sem zavartatva tette falba az autóját és esett ki – videó a balesetről itt!

Két forduló után így Alonsónak 12, Strollnak pedig 1 pontja van, az Aston Martin pedig kezd lemaradni a top 4-ről a konstruktőri bajnokságban. A The Race podcastjében a lap szakírója, Samarth Kanal beszélt arról, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a spanyol pilóta az Astonnál akar maradni.

Kanal szerint Alonso számára a Mercedes ülése is vonzó lehet, az pedig biztosan nem segíti az Aston Alonso megtartására vonatkozó esélyeit, hogy Stroll gyenge teljesítménye miatt „olyan, mintha egyetlen autóval versenyezne” a silverstone-i istálló:

„Azt gondolom, Alonso elégedetlensége apránként növekszik. Apró célzásokat ejtett el arról, hogy most már máshol is nézelődik, és különösen Hamilton jövő évi Ferrarihoz való igazolása nyithatott egy kis ajtót Alonso számára, hogy felfedezze a piacot.”

„Most még nem tudom kijelenteni, hogy a Mercedeshez fog-e igazolni, de azt igen, hogy máshol keresgél, és amikor az Aston Martin nem igazán tudja tartani a lépést a többi csapattal, Alonso utalni szokott arra, hogy ez is hatással van a jövőjével kapcsolatos gondolkodására.”

„És ott van még az a tény, hogy az Aston Martin talán nem áll ott a konstruktőri bajnokságban, ahol állnia kellene, mert Stroll most is magától esett ki, és úgy tűnik, az Aston egyetlen autóval versenyez, ami egy kicsit szégyen. És Alonso ezt is figyelembe fogja venni” – mondta Kanal.

