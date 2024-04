Fernando Alonso bátor kijelentést tett az Aston Martin F1-es csapatáról a Newey-pletyka közepette

Az Aston Martin Racing hatalmas átalakuláson ment keresztül, mióta Lawrence Stroll átvette a korábbi Force India-csapatot, amelyet Racing Pointra nevezett át, 2021 óta pedig Aston Martinnak hívják a silverstone-i bázisú istállót.

A nagy befektetésekkel és többek között az új gyár megépítésével a csapat dobogós helyezéseket is tudott szerezni 2023-ban, viszont még ennél is többet akarnak, hiszen a cél a bajnoki címért való küzdelem.

És ahogy a Motorsport.com nemrég felfedte, Lawrence Stroll személyesen próbálja meggyőzni Adrian Newey-t arról, hogy csatlakozzon hozzájuk és tovább javítsa az Aston technikai részlegének minőségét.

Bár Alonso, aki tavaly csatlakozott a csapathoz, nem utalt konkrétan a Newey-pletykákra, viszont világossá tette, hogy az Aston Martin egy olyan csapat, amely komoly helyekre tart, olyan ambíciókkal, amely az F1-ben példa nélküli.

„Nincs még egy olyan csapat a paddockban, amelynek olyan ambíciói és tervei lennének a jövőre nézve, mint az Astonnak. Ugyanakkor el is kell érni ezeket a célokat, és eredményeket is kell produkálni.”

„Ez az istálló két évvel ezelőtt még nagyon új volt, azóta pedig többé-kevésbé megduplázódott a gyárban dolgozó emberek száma. A régi Jordan-épületben voltak, most pedig egy szupermodern gyárban vannak.”

„Tavaly nagyon gyors autónk volt, és rengeteg leckét kellett megtanulnunk a pályán kívül, hogy hogyan kell fejleszteni az autót, hogy hozza a topcsapatok szintjét, idén pedig hoztuk a topcsapatok szintjét. Szóval szerintem ezek mind nagyon jó jelek.”

„De végső soron versenyeket és bajnokságot kell nyerni, és ez az igazán nehéz lépés” – magyarázta a kétszeres világbajnok.

Alonso 42 éves, jelenleg pedig azt mérlegeli, hogy marad-e a Forma-1-ben vagy sem. Elsődleges célja, hogy az Aston Martinnál maradjon, ha úgy dönt, marad az F1-ben.

Bár az idei szezon nem indult annyira jól, mint a tavalyi – hiszen a Ferrari és a McLaren is sokat javult azóta –, Alonso úgy érzi, jó helyen van a silverstone-i gárdánál:

„Nagyon boldog vagyok. Tavaly is az voltam és most is az vagyok. És jól érzem magam a csapatnál. Persze szeretnék erősebb pozícióban lenni. Tavaly év elején nagyobb dolgokért küzdöttünk, és nagyjából a jelenlegi helyzetben voltunk tavaly év végén: mi voltunk az ötödik leggyorsabb csapat.”

„Idén úgy tűnik, hogy van egy olyan ütemtervünk az autó fejlesztésére, amely egy kicsit agresszívebb és jobban hozza egy topcsapat szintjét, amely nagy dolgokért akar küzdeni. És örülök, hogy ezt látom” – zárta Alonso.

