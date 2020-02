Fernando Alonso, az elveszett ikon

Fernando Alonso döntéseit és indoklásait elég nehéz értelmezni az utóbbi években. Hogy őszinték legyünk, mióta 2007-ben megalázkodott Hamilton előtt, nem beszélhetünk ugyanarról az emberről. Mintha csak krónikus depresszióba esett volna. Két különböző Alonsoról beszélhetünk, egy 2007 előttiről és egy 2007 utániról.

Még több F1 hír: Wolff határozottan tagadja a Mercedes kiszállását, de még nincs megállapodásuk Hamiltonnal

Alonso viselkedése nagyon lobbanékony, és mindig is problémás volt neki, hogy az F1-es kapcsolatait kezelje. Karrierje sikeresen kezdődött, és 2005-ben és 2006-ban is világbajnok tudott lenni a Renault-val.

2007-ben azonban megkapta Lewis Hamiltont csapattársként, a brit újonc pedig kizökkentette Alonsot, aki egyre agresszívebb lett a pályán kívül, annyira, hogy egyesek a büszkeség és önzőség királya néven kezdték emlegetni.

Fernando Alonso, Ferrari F10 passes team mate Felipe Massa, Ferrari F10 on the first lap of the race Fotó készítője: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Alonso karaktere ráragadt a Ferrarira

2010-ben és 2012-ben is megvolt az esélye a harmadik címre Sebastian Vettel ellen a Ferrarival, de mindkétszer alul maradt a némettel szemben. 2015 után, a McLarenhez szerződése után is megmaradt a cinikus, pesszimista viselkedése, többször is igen sértően szólt a Honda „GP2-es motorjáról”, ami nem méltó egy igazi sportemberhez.

Egy idő után már a japán fél sem tolerálta a folyamatos elégedetlenkedést, annak ellenére, hogy fizetésének egy részét is ők állták. Amikor 2018 végén visszavonult a McLarentől, rájött, hogy nem minden stimmel, és sok másik kategóriában is rajthoz állt, hogy csillapítsa győzeleméhségét.

Ismét elismerésre volt szüksége, különösen az után, hogy Vettel és Hamilton dominálták az elmúlt évtizedet, amit nagyon nehezen tudott elfogadni. Alonso minden kétséget kizárólag kivételes tehetség, de a viselkedése nem hárult hozzá a teljes kiteljesedéséhez.

Fernando Alonso, Renault R28 Fotó készítője: Sutton Images

Ha csak egy kicsit több lenne benne Ricciardo egyszerűségéből és együttérzéséből, biztosan sikeresebb lett volna, mint bárki az akkori mezőnyökből, mert szívében egy igazi harcos. Ismét bizonyítást nyer az elmélet, hogy nem elég tehetségesnek és a pályán gyorsnak lenni, alázatos és keményen dolgozó hozzáállás nélkül nem lehet maradéktalanul sikeres az ember.

Az egyetlen ember, aki igazán ismeri, és ki tudta hozni belőle a maximumot, az korábbi renault-os csapatfőnöke, Flavio Briatore volt. Ismerte gyengéit és erősségeit, azokat pedig tökéletes ki is használta. Mikor Alonso a McLarenhez szerződött 2007-ben, valami rosszra fordult.

Nem állt Alonso rendelkezésére a korábbi erős mentális irányítás és segítség. Bár 2008-ban már ismét együtt dolgoztak, valami eltört Alonsoban abban az egy évben. Nem volt többé az a kiegyensúlyozott fiatal tehetség, és makacssága csak rátett erre még egy lapáttal. Elvesztette a helyét az olyan legendák mellett, mint Prost vagy Senna.

Többször is megkérdezték Alonsotól, melyik volt F1-es karrierje legjobb időszaka, ő pedig mindig azt válaszolta, hogy a csatái Schumacherrel. Alonso ismét próbálja hallatni hangját, és kijelentette, hogy készen áll a visszatérésre, de nem valószínű, hogy bárki is alkalmazni fogja.

Bár még mindig gyors, problémás karaktere és a biztosan nem elhanyagolható fizetési igénye miatt sem látunk sok esélyt arra, hogy a fiatal tehetségek helyett ő legyen a befutó. Nem egyszerű egy olyan pilótának, mint Alonsónak a háttérbe vonulni, de törekednie kell arra, hogy megbékéljen a helyzetével, hogy a sikereire gondoljon, és elégedetten tudjon F1-es karrierjére tekinteni.

Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi új királykategóriás gépe is életre kelt. A nagy pillanat, aminek mindenki örült a svájci csapatnál, mely bizonyos szempontból olasz színekben is versenyez.