Fernando Alonso a mezőny végéről indul az Amerikai Nagydíjon!

Az Amerikai Nagydíjra több pilóta is rajtbüntetést kap: Valtteri Bottas, Sebastian Vettel és George Russell is hátrébbról rajtolhat majd, az FP3 közben pedig az Alpine bejelentette, hogy Fernando Alonso kocsijában is motort cserélnek.

És mivel a kétszeres világbajnoknak ez lesz az idei negyedik motorja, valamint minden komponenst kicserélnek az erőforrás területén, így a mezőny végéről rajtolhat majd a spanyol pilóta Austinban.

Alonso az FP1-en technikai gond miatt megállt, és a 15. helyen végzett, míg az FP2-n a 13. lett, 1,4 másodperccel lemaradva az edzésen leggyorsabbnak bizonyuló Perez mögött, a másik alpine-os, Esteban Ocon pedig két tizeddel volt gyorsabb Alonsónál, és a 11. pozícióban végzett.

„Ez kezd Monacóhoz hasonlítani…”