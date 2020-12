Fény derült arra, miért sikerülnek borzalmasan a Ferrari kerékcseréi

A Ferrari kerékcseréi hatalmas problémát jelentettek számukra 2020-ban, amit jól mutat, hogy a múlt heti Szahír Nagydíjon Sebastian Vettelnek egy 4,5 és egy 6,5 másodperces kiállása volt, a csapat most közzé is tette, hogy idén a kerékcseréik 22%-a tartott tovább, mint 3,5 másodperc – efölött az idő fölött tekinthető egy kiállás elhibázottnak.

A csapat úgy gondolja, a szezonjuk kimenetelét nem sokban változtatta volna meg, ha jól alakulnak a dolgok, de a folyamatos időveszteség pontokba került. Vettel Szahír után úgy nyilatkozott, nem a személyzettel, hanem a felszerelésükkel van a probléma, ezt most megerősítette Diego Ioverno, az autók működéséért felelős főmérnök is:

„Igaz, hogy a Scuderia mércéjével mérve túl sok kiállásunk volt 3,5 mp feletti, de a legtöbbször, amikor ilyen problémás kerékcserénk volt, az egyetlen hibára vezethető vissza a kerekeket rögzítő csavarral. A menet nem elég erős rajtuk, így sokszor leszedte a pisztoly róluk azt. Ez egy megbízhatósági probléma. amit jövőre igyekszünk elhárítani.”

Az, hogy egy ilyen alapvető tervezési hibára csak most jöttek rá, Ioverno szerint a szerelőkre is hatással van, mert már tudják, hogy lehet probléma a kerékcserénél: „Amikor a srácok akár tudat alatt is érzik, hogy egy rizikósabb felszereléssel dolgoznak, holott a csavarpisztolynak hála pont, hogy kisebbnek kellene lennie a hibaszázaléknak, annak negatív hatása van. Ez látható azon, hogy az átlag időnk a kerékcserékre 2,73 másodperc, szóval itt is van hova fejlődni.”

Ioverno azt is elmondta, hogy a szerelőgárda viszonylag új, az elmúlt egy-másfél évben ugyanis nagy szervezeti átalakítások voltak a csapatnál. Míg a Red Bullnak, a Williamsnek és a Mercedesnek folyamatosan két másodperc körüli idő elég a cserékhez, a Ferrarinak kicsit tovább tart, míg mindenki összeszokik:

„Meg kell jegyezni, hogy a mi szerelőink az elmúlt két év változásai miatt újak, legyen szó magáról az autókon dolgozókról, vagy a szervezőkről. Egyértelmű, hogy kell egy kis idő, míg mindenki, aki ebben a folyamatban részt vesz, belejön a dolgokba.”

„Nincs más olyan sport, ami húsz ember tökéletes szinkronban történő munkáját követeli meg. Így a megbízhatóság mellett ebben is van hova fejlődni, mind különböző gyakorlásokkal, mind egyéni pszichológiai és fizikai tréninggel, a 2021-re való felkészülésünkkor ez lesz az egyik elsődleges célunk.”

