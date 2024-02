"Felrázhatja" a Mercedest Hamilton távozása

Hamilton február elsején döbbentette meg az F1 világát azzal, hogy elhagyja a Mercedes csapatát év végén, aktiválva az augusztusban aláírt szerződése egy kilépési záradékát. Csapattársa Charles Leclerc lesz 2025-től, így az Ezüst Nyilaknak találnia kell valakit George Russell mellé – bár jelöltekből nincs hiány.

A Sky Sports F1 podcastjában Brundle arról elmélkedett a hírre reagálva, hogy az egész helyzet tulajdonképpen mindkét fél számára hasznos, és merész állítást fogalmazott meg a Mercedesszel kapcsolatban: „Mindenkinek egy esély ez. George Russellnek megvan az önbizalma, tehetsége, sebessége és tapasztalata, hogy átvegye a stafétát és az első számú pilóta legyen a Mercedes-Benznél, efelől nincsenek kétségeim.”

„Ez fel fogja rázni a Mercedest, Lewis elvesztése ugyanis egy lehetőség számukra is. Lassan járj, tovább érsz, ugye, szóval várhatnak és megnézhetik, mit tud Andrea Kimi Antonelli, aztán gyanítom, figyelik Esteban Ocont is, de Carlos Sainz és talán Fernando Alonso is szóba jöhet. Mick Schumacher is ott van számos másik pilóta mellett, szóval valószínűleg várnak szezon végéig, miért sietnének?”

„Szerintem ez a Ferrarit és Charles Leclerc-t is fel fogja rázni, na meg minket, akik beszélünk róla, szóval nem látom a hátulütőjét a dolognak. Persze érzelmes lesz, Lewis egy győzelemre alkotott gép, ezt akarja a Ferrarinál is. Jó szerződése van, sok pénzt fog keresni, jó élete lesz. Ez lesz 2025 egyik legnagyobb sztorija a sportban, szóval csak jó oldalait látom.”

