Fejlesztésekkel készül a Brit Nagydíjra a „megnövekedett elvárásokkal” szembenéző Mercedes

A Mercedes a szezon feléhez közelítve úgy érzi, hogy végre elkezdték feloldani a 2022-es autójukban rejlő potenciált, a Brit Nagydíjon pedig újabb fejlesztésekkel próbálnak majd közelíteni a Ferrarihoz és a Red Bullhoz.

Erre már csak azért is szükségük van, mert kénytelenek voltak elismerni, hogy a delfinezés megszüntetésével is elmaradnak a két topcsapattól, és több hónapos lemaradásba kerültek a fejlesztési versenyben is.

„Új alkatrészekkel fogunk utazni Silverstone-ba, és továbbra is azon leszünk, hogy még jobb tempót hozzunk ki a jelenlegi csomagunkból” – mondta Mike Elliott, a Mercedes technikai igazgatója a csapat YouTube csatornáján.

„Ugyanakkor őszintének kell lennünk saját magunkkal szemben is: még mindig a Ferrari és a Red Bull mögött vagyunk, és ha csak nem történik valami, egy sima futamon nagyon nehezen győzhetnénk.”

Abban Elliott is egyetértett a Mercedes csapatfőnökével, Toto Wolff-fal, hogy a silverstone-i pálya vonalvezetése és sima felülete papíron jobban fekszik majd a Mercedesnek, mint bármelyik utcai pálya, Wolff szerint azonban most arra is figyelniük kell, hogy ne ragadtassák el magukat feleslegesen a futam előtt.

„Kordában kell tartanunk a saját megnövekedett elvárásainkat is, továbbra is az adatokra kell támaszkodnunk, és ésszerű megoldásokat kell találnunk, nem csak a brit futamra, de az év további részére is.”

