Fejlemények motorfronton – a Volkswagen akár két gyártóval is jöhet

Több hétnyi patthelyzet után most végre úgy tűnik, hogy elindult valami a jövő F1-es motorját illetően. Az Ausztriában tartott megbeszélésen ugyan még konkrét döntések nem születtek a motorgyártók vezetői között, de a járni kívánt út már kezd látszani. Most mindez Silverstone-ban folytatódik.

A döntő tényező most az volt, hogy nem a csapatfőnökök próbálták érvényesíteni saját érdekeiket, hanem a felső vezetők ültek össze, kiknek elsődleges célja nem a következő F1-es bajnoki cím megnyerése, hanem az, hogy az autóipart egészségesen átvezessék ezen az átmeneti időszakon.

Emellett arról is szó volt, hogy először a pénzügyi oldalban kell megegyezni, még mielőtt szó esne a komolyabb technikai részletekről. Az F1-es mérnökök elő tudnak állni a legnagyszerűbb és összetett ötleteikkel a következő generációs motor esetében, de ha mindez pénzügyileg nem fenntartható, akkor még a legjobb koncepció is a kukába való.

A találkozóval kapcsolatban kiszivárgott, hogy tiszta lappal szeretnének kezdeni a résztvevők, bár talán nem mindenki. A Red Bull Racing tanácsadója, Helmut Marko a költségekről is beszélt. „Az ötlet az, hogy egy motornak maximálisan egymillió dollárba kéne kerülnie, a teljes költséget pedig 100 millió alatt kéne tartani.”

Még több hír: Ilyen autóval veszi majd be a Ferrari Le Mans-t

Ez pedig jóval olcsóbb lenne, mint bármi, amiről eddig szó volt. „A jelenlegi gyártók még csak meg sem közelítik ezt az összeget.” Ez pedig komoly vonzerő lehetne az új gyártók szemében, akik így könnyebben kalkulálhatnának, mielőtt elszánnák magukat.

A megbeszélésen egyébként külsős gyártó képviseletében csak az Audi vezérigazgatója, Markus Duesmann volt jelen. Oliver Blume-nak, a Porsche vezérigazgatójának eredetileg videós formában lett volna jelenése, de ezt végül az utolsó pillanatban le kellett mondania.

A Red Bulltól pedig nem Dietrich Mateschitz vett részt, hanem Marko és a csapatfőnök, Christian Horner. Ami az elképzeléseket illeti, a Volkswagen állítólag négyhengeres motorokat preferálna a mostani hathengeresek helyett.

Ez az elképzelés többeknek is tetszik, hiszen így lehetne csökkenteni a motorok súlyát is, amelyek a jelenlegi helyzetben egyre csak nehezebbé válnak. Ennek talán már 2014-ben meg kellett volna történnie, de akkor a Ferrari és mások ezt megakadályozták. Most azonban Maranello ellenállása is halványulni kezd.

Ők is kezdik felismerni, hogy a márka nem tud teljesen meglógni a változások elől. A fontos pontokban azonban minden résztvevő egyetért: az új F1-es motornak környezetbarátnak kell lennie, a lehető legolcsóbbnak, valamint relevánsnak az utcai autózás szempontjából.

Mivel szinte a nulláról kezdenének mindent, ezért az is lehetséges, hogy csak 2026-ban jönnének az új erőforrások, bár nem feltétlenül ezt szeretnék. Ugyan idő még van addig, mondhatnánk, de azért nem árt minél hamarabb döntést hozni a fontos pontokban.

„A költségeket júliusban fogjuk meghatározni. Össze fogjuk majd hasonlítani, hogy egy fejlettebb V6-os többe kerül-e középtávon, mint egy új motor. Miután erre választ kapunk, eldől majd, hogy melyik irányba indulunk pontosan” – magyarázta Marko.

Jelenleg kétféle út tűnik a legjárhatóbbnak. Egy teljesen új motor, egy kompaktabb négyhengeres, amely környezetbarát technológiákat vonultat fel. Még szó van arról is, hogy a Volkswagen négykerék-meghajtású autókat tudna elképzelni leginkább.

A másik opció a jelenlegi V6-os megtartása, de az elektromos oldal nagyobb szerepet kapna, minden olcsóbb lenne a standardizált alkatrészek miatt, és persze figyelnének arra is, hogy mindez zöld legyen valamilyen módon.

A Red Bull talán meglepő kijelentéssel állt elő: „A mi számításaink szerint jobban megérné új motort alkotni. A következő megbeszélésre Silverstone-ban kerül sor. Ugyanakkor a csökkentésnek is megvannak a maga költségei. Az e-üzemanyagok bevezetése is sok változtatással jár.”

Még több hír: Hill: a Ferrari nagyon inkonzisztens

„Jelenleg nyolcéves motorunk van az F1-ben. Nem tudom, hogy kizárólag az elektromosság jelenti-e a jövőt. Sokan hiszik úgy, a hibrid jobb megoldás az erős autók esetében. A hidrogénhajtásról is szó van. Annyi lehetőség van, hogy nem lehet elkötelezned magad egy verzió mellett a következő 10-15 évre.”

Ami pedig a Volkswagen beszállását illeti, biztató hírek kezdenek napvilágot látni. Az ausztriai találkozó óta sok minden változott. Még arról is szó van, hogy esetleg mindkét márkájukkal belépnének az F1-be, tehát nem az a kérdés, hogy jön-e az Audi vagy a Porsche, hanem hogy jön-e az Audi és a Porsche!

„A felelős emberek elmondták, hogy mit szeretnének. Ők persze inkább tiszta lappal indulnának, hogy egyenlő esélyekkel szállhassanak versenybe. Jelenleg a Mercedesnek van a legnagyobb előnye, mert ők érték el a legkomolyabb sikereket az összes motorgyártó közül” – zárta gondolatát Marko.

A jövő tehát izgalmasan hangzik, és mindenképpen jót tehetne a sorozatnak, ha további gyártók érkeznének. Most több szempontból is Silverstone-on az F1-es világ szeme, és remélhetőleg a hétvégét követően még többet tudunk majd meg a jövőről.

Hamilton elítéli az angol futballistákat ért „undorító” rasszista megnyilvánulásokat…