Február 12-én érkezik az új Red Bull Silverstone-ban, és 3 motorral terveznek a Hondával

A Red Bull Motorsport tanácsadója, Dr . Helmut Marko a német Motorsport-Magazinnak adott interjújában beszélt arról, hogy február 12-én tervezik bemutatni, és egyúttal pályára küldeni a legújabb autójukat.

A 2020-as Red Bull-Honda a Mercedeshez hasonlóan Silverstone-ban egy shakedown keretében gurulhat pályára, ha az időjárási viszonyok azt engedik. Ezen esemény során maximum 100 kilométer tehető meg a Pirelli demonstrációs abroncsaival, amik nem relevánsak az aktuális keverékekkel.

Várhatóan a csapat vezére, Max Verstappen lesz az első, aki kipróbálhatja az autót, az RB16-ot. Marko a német lapnak adott interjújában elmondta, az előkészületek nagyon jól mennek, és a korábbi évekkel ellentétben minden a menetrend szerint alakul, ami azt jelenti, nincs csúszás.

Marko állítása szerint február 12-én Silverstone-ban lesz a nagy pillanat, amikor szabadjára engedik a Honda erőforrással felszerelt RB16-ot. Akárcsak a korábbi években, a „bikák” egy álcafestéssel fogják megtenni az első métereket, hogy a riválisok ne tudják kiszúrni a finomabb részleteket.

Mindez azt jelenti, hogy már csak a Williams tartozik egy bejelentéssel az új autója kapcsán. Ez február 17. lehet, bár a britek egyelőre semmilyen hivatalos megerősítést nem adtak ezzel kapcsolatban a sajtóban, és lehetséges, hogy először csak az új festést prezentálják.

Marko egy nagyon ambiciózus évről beszélt, amelynek során mindössze 3 motort terveznek felhasználni, mivel a Honda már kellően erős és megbízható ahhoz, hogy extra fejlesztések nélkül teljesítse az idényt. A fő cél, hogy Max minden idők legfiatalabb világbajnoka legyen.

