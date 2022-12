Fallows: van tapasztalatom abban, mit jelent futamokat és bajnokságokat nyerni

Az Aston Martin Racing jelenleg is komoly infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre, Mike Krack és Dan Fallows a silverstone-i bázison épülő gyár befejezéséhez közeledve tartottak sajtótájékoztatót a hét elején.

Ez volt az első alkalom, hogy az új technikai igazgató a médiának nyilatkozott, miután az év elején a Red Bulltól a brit alakulathoz tette át a székhelyét. Fallows úgy véli, hogy a Mercedestől érkezett aerodinamikus Eric Blandinnal együtt irányt tudnak majd mutatni az Aston Martinnak.

„Abból, amit láttam, azt szűrtem le, hogy ez egy rendkívül szenvedélyes és nagyon tehetséges csapat, amelynek tagjai közül néhányan már nagyon régóta itt vannak és hatalmas tapasztalattal rendelkeznek“ - idézte a BBC Fallowst.

„Számunkra az a legfontosabb, hogy biztosítsuk a tapasztalat és a szenvedély felhasználását és ne tegyük tönkre az egységet, miközben megpróbálunk növekedni és győztes csapattá válni“ - folytatta a mérnök.

A szakember korábban a Red Bull aerodinamikai vezetője volt, és elmondta, egykori csapata sikerének fő okát abban látja, hogy mindig sikerült minden területen kiküszöbölniük a problémákat.

„Van tapasztalatom arról, hogy mit jelent futamokat és bajnokságokat nyerni. A legfontosabb dolog, hogy minden szempontból nagy meggyőződéssel végezd a munkád és biztos legyél abban, hogy nincsenek olyan rések a pajzson, amelyek befolyásolhatják a teljesítményedet“ - vélekedett Fallows.

A mérnök kivette a részét a 2022-es szezonra tervezett, végül bajnoki címet nyerő RB18-as koncepciójának megálmodásából, de elmondása szerint az Aston Martinnak meg kellett találnia a saját sikerhez vezető útját.

„Számunkra fontos, hogy ne csak lemásoljuk a versenytársainkat. Nem hisszük, hogy ez segíteni fog nekünk a Mercedes, a Red Bull, vagy a Ferrari legyőzésében. Ki kell alakítanunk a saját módszerünket, és ez időbe telik.“

„Van egy rendkívül ambiciózus csapatunk, látjuk, hogy a gyár is összezár mögöttünk. Ez mutatja a vágyat és a lendületet, hogy előrébb szeretnénk lépni a rajtrácson és elkezdjünk nyerő helyzetbe kerülni“ - tette hozzá Fallows.

A csapat jövő év májusában költözik be az új gyár főépületébe, ahol a tervezési és gyártási részlegek kapnak majd helyet. Az új szélcsatorna 2024 nyarán készül el, azt követően pedig egy harmadik épület is megnyílik a főhadiszálláson, amelyben edzőterem, étkezde, wellness-központ és vállalati szórakozási lehetőségek is megtalálhatók lesznek.

Mike Krack csapatfőnök szerint az új gyárkomplexum korszakalkotó lesz, ami fordulatot hozhat a csapat fejlődésében, és hozzájárul majd az istálló ötéves tervéhez, amelynek végén 2025-ben már szeretnének a világbajnoki címért küzdeni.

