F1.com: Sima időmérő, de nagyon szoros verseny vár ránk Azerbajdzsánban

Az Azeri Nagydíj első szabadedzésén három piros zászlós megszakítás is volt, a második edzés viszont már nyugodtabb mederben telt, és több adatot is lehetett gyűjteni az FP2-ről – és szokás szerint érkezett is a szimuláció az F1.com részéről.

A sorozat hivatalos honlapjának előrejelzése szerint az időmérőn a Red Bull tempója kiemelkedő lehet, közel 2 tizedes előnnyel vezetnek a Ferrari előtt egy körön, a McLaren és a Mercedes pedig 3,1 tizedes lemaradással követi őket.

Rajtuk kívül már csak az Aston Martin lehet 1 másodpercen belül a 8,5 tizedes lemaradásával, majd a Haas, az RB, a Williams és a Sauber következhet, az Alpine hátránya pedig 2 másodperc feletti lehet a mezőny végén.

A versenytempót tekintve viszont nagyon karcsú lehet a Red Bull előnye: 3 századdal lehetnek gyorsabbak körönként a McLarennél, a Mercedes lemaradása 2,1, a Ferrarié 2,9 tized lehet.

Az Aston Martin vasárnap is ötödik erő lehet az F1.com szerint, majd a Williams, a Haas és az RB jön, az utolsó erő pedig holtversenyben a Sauber és az Alpine lehet, 1,47 másodperces lemaradással.

