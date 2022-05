F1.com: Russell volt a legjobb Barcelonában, a futam „hőse” ötödik

Fordulatosan alakult a Forma-1-es Spanyol Nagydíj, ahol Charles Leclerc az élről esett ki, Max Verstappen pedig azt követően tudott győzni, hogy a verseny elején a kavicságyat is megjárta, valamint hosszú időn keresztül beragadt George Russell mögé.

Az F1.com négy szakértője pedig a verseny után frissítette az erősorrendjét, és úgy vélik, Barcelonában Russell nyújtotta a legjobb teljesítményt (9,4 pont), majd Leclerc (9,2) és Hamilton (8,8) következik.

Még több F1 hír: Ma 8 éve, hogy Bianchi pontot szerzett a Marussiának

A futamgyőztes Verstappen „produkcióját” 8,6, a második helyen befutó Perezét pedig 8,4 egységgel díjazták, míg a mandulagyulladással versenyző, a McLaren által hősnek nevezett Norris is 8,4 ponttal gazdagodott a nyolcadik helyén kívül.

8,4 pontot kapott Ocon is, rajtuk kívül még Bottas (8,2), Alonso (7,6) és Cunoda (7,4) fért be a top 10-re, míg a 16.-ról a 11. helyre zárkózó Vettel éppen lemaradt a mezőny első feléről ebben az összevetésben is.

A szezon átlagát tekintve továbbra is Verstappen áll az élen, őt szorosan követi Leclerc, Russell a harmadik helyre jött fel, az ezúttal a pontszerzéstől messze záró Albon pedig a 3.-ról a 7. helyre csúszott vissza. Az állás az alábbi táblázatban tekinthető meg.

1. Max Verstappen 9 pont 2. Charles Leclerc 8,9 pont 3. George Russell 8,3 pont 4. Lando Norris 7,8 pont 4. Valtteri Bottas 7,8 pont 4. Sergio Perez 7,8 pont 7. Alex Albon 7,7 pont 8. Lewis Hamilton 7,5 pont 9. Kevin Magnussen 7,3 pont 9. Esteban Ocon 7,3 pont

Leclerc elárulta, hogy a világbajnoki cím vagy a monacói győzelem a fontosabb neki....